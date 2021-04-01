Lesionados do Botafogo evoluem; Cavalieri e Hugo entram em transição

O Botafogo trabalha nos bastidores para recuperar os jogadores lesionados. Na tarde desta quinta-feira, o clube atualizou, por meio do Núcleo de Saúde e Performance, os quadros do meia Pedro Castro, do lateral-esquerdo Hugo e dos goleiros Diego Cavalieri e Gatito Fernández.
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No comunicado, o Glorioso afirma que o quarteto está em processo de evolução, mas as principais novidades envolvem Hugo e Diego Cavalieri: a dupla entrou em transição e está ainda mais perto de retornar aos gramados.
Pedro Castro, com uma entorse no joelho, e Gatito Fernández, que teve um edema no joelho, seguem com trabalhos mais específicos e ainda estão em um estágio abaixo dos outros dois citados.
Hugo e Diego Cavalieri devem começar com um trabalho no campo - ainda de forma leve, vale ressaltar - em breve. O clube não informa sobre prazos de retorno aos gramados.SITUAÇÃO DOS LESIONADOS:Cavalieri - transição, evoluindo.Hugo - transição, evoluindo. Pedro Castro - tratando da entorse de joelho, evoluindo.Gatito - tratando edema joelho, evoluindo.