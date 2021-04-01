Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lesionados do Botafogo evoluem; Cavalieri e Hugo entram em transição

Clube de General Severiano informa, por meio do Núcleo de Saúde e Performance, que os dois avançaram por retorno e que Pedro Castro e Gatito estão evoluindo...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 17:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 17:29
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo trabalha nos bastidores para recuperar os jogadores lesionados. Na tarde desta quinta-feira, o clube atualizou, por meio do Núcleo de Saúde e Performance, os quadros do meia Pedro Castro, do lateral-esquerdo Hugo e dos goleiros Diego Cavalieri e Gatito Fernández.
+ Com José Welison e Benevenuto de saída, Chamusca revela que Botafogo buscará jogadores no mercado
No comunicado, o Glorioso afirma que o quarteto está em processo de evolução, mas as principais novidades envolvem Hugo e Diego Cavalieri: a dupla entrou em transição e está ainda mais perto de retornar aos gramados.
Pedro Castro, com uma entorse no joelho, e Gatito Fernández, que teve um edema no joelho, seguem com trabalhos mais específicos e ainda estão em um estágio abaixo dos outros dois citados.
Hugo e Diego Cavalieri devem começar com um trabalho no campo - ainda de forma leve, vale ressaltar - em breve. O clube não informa sobre prazos de retorno aos gramados.SITUAÇÃO DOS LESIONADOS:Cavalieri - transição, evoluindo.Hugo - transição, evoluindo. Pedro Castro - tratando da entorse de joelho, evoluindo.Gatito - tratando edema joelho, evoluindo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários
Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados