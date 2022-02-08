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futebol

Lesionados, Carlos Sánchez e Velázquez vão desfalcar o Santos

Primeiro tem uma lesão no joelho e o segundo sofre com desconforto muscular...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 20:25
O Santos terá dois importantes desfalques para as próximas rodadas do Campeonato Paulista. O meia Carlos Sánchez e o zagueiro Emiliano Velázquez devem ficar de fora após serem diagnosticados com lesão e desconforto, respectivamente.Emiliano Velázquez sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda durante os treinamentos e será preservado pela comissão técnica até estar em plena condição de jogo. O zagueiro também fica afastado, em tratamento no CEPRAF do Santos.
Carlos Sánchez teve detectada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após o empate em 1 a 1 com o Guarani, em Campinas, na tarde do último domingo (6). O camisa 7 ficará afastado em tratamento médico e fisioterapêutico.O uruguaio foi operado em outubro do ano passado de 2020 após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América.
O jogador renovou com o Santos no início de junho. Com 36 anos, o uruguaio é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe com 25 gols marcados e pode se tornar o maior se chegar a 27 gols, ultrapassando o Copete. O novo vínculo de Carlos Sánchez com o clube vai até 22 de julho de 2023.
Crédito: CarlosSáncheztemumalesãonomenisco(Foto:IvanStorti/SantosFC

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