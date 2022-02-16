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Lesionado, Diego Gonçalves desfalca o Botafogo; Ênio será operado

Camisa 11, com quadro de lombalgia, está fora da partida contra o Resende pelo Campeonato Carioca; jovem das categorias de base tem fratura no pé esquerdo...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 14:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 14:36
A bruxa está solta no Botafogo. Além dos problemas anteriores, o clube divulgou, por meio de comunicado nesta quarta-feira, que mais três jogadores se lesionaram. Diego Gonçalves, Hugo e Ênio entram na lista de desfalques do time da Estrela Solitária. + Equipe de mercado finaliza relatório, encaminhará a Textor e Botafogo vai iniciar '2ª etapa' na busca de reforços
O camisa 11, que vem sendo titular na temporada, será o desfalque mais sentido. O atacante tem um quadro de lombalgia sofrida no jogo contra o Vasco no último domingo. Ele não joga contra o Resende, nesta quinta-feira.
Ênio, que sequer atuou nessa temporada, terá que passar por cirurgia. O jovem criado nas categorias de base do Alvinegro sofreu uma fratura no pé esquerdo e passará por uma cirurgia.
Além disso, Vitinho, Carlinhos e Gabriel Tigrão passam por tratamento pré-operatório. Rafael, que rompeu o tendão de Aquiles, já operou.ATUALIZAÇÕES DO BOTAFOGO:
"O Botafogo informa a situação clínica dos seguintes atletas:
Hugo: Lesão muscular na coxa esquerda, região anterior, sofrida no jogo contra o Vasco. Em tratamento.
Diego Gonçalves: Quadro de Lombalgia, em tratamento. Fora do jogo de amanhã. Realiza exames complementares.
Enio: Fratura do quinto metatarso do pé-esquerdo. Passará por cirurgia.
Os atletas Vitinho , Carlinhos e Gabriel Tigrão realizam tratamento pré-operatório."
Crédito: DiegoGonçalvesemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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