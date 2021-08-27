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futebol

Lesão na coxa tira o zagueiro Luiz Felipe do jogo contra o Flamengo

Kaiky, outro titular da defesa santista, também está lesionado e fora do combate...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:10

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 18:10
Crédito: Ivan Storti/ Santos FC
O técnico Fernando Diniz ganhou mais um desfalque para o jogo contra o Flamengo, neste sábado (28), às 19 horas, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.O zagueiro Luiz Felipe foi com diagnosticado um "discreto edema na região miotendinea do posterior da coxa". O titular santista já iniciou tratamento intensivo e será reavaliado diariamente pelo departamento médico, mas ainda não há previsão de retorno.Sendo assim, Fernando Diniz perdeu sua dupla de zaga titular para o duelo deste sábado. O zagueiro Kaiky, que recuperou a vaga na defesa santista após a saída de Luan Peres, teve uma lesão de grau 2 no reto femoral e deve ficar de quatro a cinco semanas fora das atividades do Peixe.Sem a presença de ambos jogadores, Diniz tem como opções Danilo Boza e Robson Reis, além de Wagner Leonardo, que vem sendo titular desde a ausência de Kaiky. O Alvinegro Praiano ainda tem no Departamento Médico o atacante Marinho, com hematoma na coxa, o goleiro John, com lesão meniscal no joelho, Kevin Malthus, também com uma lesão meniscal no joelho, e Vinícius Zanocelo, com um desconforto na coxa direita.

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