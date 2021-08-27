Lesão na coxa tira o zagueiro Luiz Felipe do jogo contra o Flamengo

O técnico Fernando Diniz ganhou mais um desfalque para o jogo contra o Flamengo, neste sábado (28), às 19 horas, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.O zagueiro Luiz Felipe foi com diagnosticado um "discreto edema na região miotendinea do posterior da coxa". O titular santista já iniciou tratamento intensivo e será reavaliado diariamente pelo departamento médico, mas ainda não há previsão de retorno.Sendo assim, Fernando Diniz perdeu sua dupla de zaga titular para o duelo deste sábado. O zagueiro Kaiky, que recuperou a vaga na defesa santista após a saída de Luan Peres, teve uma lesão de grau 2 no reto femoral e deve ficar de quatro a cinco semanas fora das atividades do Peixe.Sem a presença de ambos jogadores, Diniz tem como opções Danilo Boza e Robson Reis, além de Wagner Leonardo, que vem sendo titular desde a ausência de Kaiky. O Alvinegro Praiano ainda tem no Departamento Médico o atacante Marinho, com hematoma na coxa, o goleiro John, com lesão meniscal no joelho, Kevin Malthus, também com uma lesão meniscal no joelho, e Vinícius Zanocelo, com um desconforto na coxa direita.