Lesão muscular atrasa chance de promessa da lateral do Santos

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

Promessa da base do Santos, o lateral-esquerdo Pedro Scaramussa foi afastado do clube no dia 3 de março para tratar de uma lesão de grau 2 na coxa e fase final do tratamento adia chance do Menino da Vila com o argentino Ariel Holan. O lateral foi promovido ao profissional com mais cinco Meninos da Vila no início da temporada para a estreia do Campeonato Paulista em meio aos desfalques e também está entre os inscritos na Copa Libertadores.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Peixe está utilizando o Paulistão como laboratório para os garotos das categorias de base, mas a lesão atrapalhou o jogador. Em uma conversa com o LANCE/DIÁRIO DO PEIXE, Pedro falou sobre a lesão e a expectativa com o novo comandante santista.

- A lesão na coxa é do grau 2 no reto femoral, estou em final de tratamento para começar a ativação e voltar para o campo (...) A expectativa é grande, eu voltar bem aos poucos vou pegando condicionamento físico, me preparando pra quando a oportunidade aparecer eu estar muito bem preparado e abraçar a oportunidade - afirmou Pedrinho.A lateral-esquerda é a posição mais carente no Santos hoje. Felipe Jonatan é o titular absoluto e Wagner Leonardo estava sendo improvisado na posição quando o camisa 3 era substituído, mas foi liberado pelo clube para procurar outras equipes por empréstimo. O lateral-esquerdo de origem Jhonnatan foi novidade na viagem do Peixe para enfrentar o Deportivo Lara, na Venezuela.

Jhonnatan também foi um dos garotos que subiu para treinar com o elenco profissional e fazer parte do laboratório santista no Paulista. O lateral chegou a estrear na reta final da partida diante a Ferroviária, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do estadual e foi bem aos olhos da comissão técnica. Contudo, Pedro Scaramussa é uma das apostas para a posição quando retornar aos treinos, ele falou sobre a concorrência na lateral-esquerda.

- Respeito muito todos e vou buscando dia a dia meu espaço, não tem vaga certa no time, tem que trabalhar dia a dia para mostrar capacidade e evoluir com quem já está lá, assim vou buscar o meu melhor e para o melhor também do grupo - afirmou o lateral.