Lesão de Luan preocupa, e Palmeiras pode ter até três desfalques no time titular para o jogo de ida da Recopa

O Palmeiras segue invicto e com a melhor campanha do Paulistão-2022 e agora foca suas atenções para a disputa da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR. No entanto, Abel Ferreira deverá ter desfalques importantes no time titular para o jogo de ida. Isso porque três jogadores podem ficar fora da decisão: Luan, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, em estágios distintos, devem ser as baixas.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A pouco mais de 48 horas do primeiro duelo em mais uma final internacional, o Verdão não deve entrar em campo com força máxima. Um desses possíveis desfalques tem sua presença praticamente descartada: Luan, que sofreu uma lesão na coxa esquerda no treinamento da última sexta-feira e ficou fora da partida contra o Santo André, no sábado, quando o Alviverde venceu por 1 a 0.

Segundo divulgou o GE e confirmou o LANCE!, o problema do zagueiro preocupa a comissão técnica e o departamento médico, já que o jogador deve ficar afastado por um longo período, não divulgado pelo clube, mas a tendência é que ele perca as duas partidas da Recopa Sul-Americana e, pelo menos, a reta final da fase de grupos do Paulistão-2022, voltando talvez para a Libertadores.Mas Luan não é o único que preocupa. A situação de Scarpa também não deve ser resolvida a tempo do jogo desta quarta-feira. Com um estiramento no joelho esquerdo, o meia está em recuperação desde o retorno do Mundial de Clubes e ainda não fez a transição para o campo, o que deve prolongar seu período de tratamento. Diferentemente do zagueiro, a volta deve ser em breve.

Outro que pode pintar pelo menos no banco de reservas é Zé Rafael. Também após o Mundial, o meio-campista vem tratando um edema na coxa esquerda e no último domingo progrediu e treinou com o Núcleo de Saúde e Performance na parte interna e no campo. O jogador segue como dúvida, mas está em um estágio mais avançado do que o de seus outros dois companheiros de elenco.

Com esses prováveis desfalques, o time que var entrar em campo deve ser o mesmo que venceu o Santo André: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson, Danilo e Atuesta; Dudu, Rony e Raphael Veiga.

Antes de viajar para Curitiba, o Palmeiras terá mais dois treinos: o desta segunda-feira, às 16h, e o de terça pela manhã, já que o embarque está programado para a parte da tarde. O Verdão pega o Athletico-PR na quarta, às 21h30, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana, na Arena da Baixada.