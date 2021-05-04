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Lesão de Hudson pode frear possível ida de André, do Fluminense, ao Botafogo; entenda

Jovem volante volta a ser relacionado para jogo do Tricolor com lacuna no elenco; antes certo, empréstimo passa a ser considerado pelo estafe do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 11:14

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 11:14

Crédito: André em ação pelo Fluminense (FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Em busca de reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o planejamento do Botafogo no mercado de transferências pode ter sofrido um baque. André, volante do Fluminense, que está na pauta do Alvinegro, pode recuperar espaço junto ao treinador Roger Machado e isto, consequentemente, acabará freando uma possível ida ao Glorioso.
+ Ainda sem enviar proposta, Botafogo tem concorrência por Luís Oyama; staff do atleta gosta do clube
Na última segunda-feira, o Tricolor confirmou que Hudson sofreu uma lesão no joelho direito. O meio-campista ficará longe dos gramados por cerca de seis meses. André, que não vinha sido envolvido nos últimos jogos da equipe, foi relacionado para o jogo do Fluminense na Libertadores, diante do Junior Barranquilla-COL, na quinta-feira, como o LANCE! adiantou.
Sem Hudson, abriu-se uma "lacuna" no elenco do Fluminense que será "automaticamente" ocupada por André, mesmo que os atletas tenham características diferentes dentro de campo. Se antes o Botafogo estava em contato e chegou a sondar a situação do atleta em busca de um possível empréstimo, é possível que haja um novo capítulo nesta história.
Na última semana, o estafe de André dava como praticamente certo que o jogador seria emprestado para alguma outra equipe - fosse o Botafogo ou não. Sem espaço no Fluminense, os representantes do atleta e o próprio clube queriam que o atleta tivesse tempo de jogo na temporada.
Sem Hudson, porém, é possível que André volte ao "circuito" de Roger Machado. A prioridade do staff, claro, é que o meio-campista receba chances no clube das Laranjeiras. Ao Botafogo, o time pode perder um alvo que estava na lista para reforçar o setor de volância.

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