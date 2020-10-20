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Leonardo Gil é regularizado e poderá estrear pelo Vasco contra o Corinthians em São Januário

Argentino treinou, conheceu seus novos companheiros e passou por avaliações físicas na segunda. Ele estará à disposição do técnico Ricardo Sá Pinto, que também fará sua estreia...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 17:45

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:45

Crédito: Leonardo Gil é regularizado e poderá estrear pelo Vasco contra o Corinthians nesta quarta (Reprodução
O meio-campista Leonardo Gil foi regularizado e teve seu nome divulgado no boletim informativo diário (BID) da CBF. Com isso, o argentino poderá estrear pelo Vasco contra o Corinthians, nesta quarta, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro às 21h30, em São Januário.
O jogador assinou com o Gigante da Colina por empréstimo até junho de 2021, vindo do Al-Ittihad. Ele treinou, conheceu seus novos companheiros e passou por avaliações físicas. Vale destacar que o camisa 7 será apresentado nesta terça, às 20h, com transmissão da VascoTV.
Além dele, o nome do técnico Ricardo Sá Pinto também foi publicado no BID da entidade nesta terça e o português poderá fazer a sua estreia à beira do campo pelo Vasco. Sem vencer há 8 partidas na temporada, a equipe busca reencontrar o caminho das vitórias e o bom desempenho do início do campeonato.(Reprodução/Boletim Informativo da CBF)Revelado pelo CAI, o meio-campista teve uma passagem de destaque pelo Olimpo, da Segunda Divisão argentina, em 2012, quando ajudou o time a conquistar o acesso à elite do futebol hermano. Na temporada 14/15, ele assinou com o Estudiantes, e já teve passagens por clubes como Talleres e Rosário Central, onde sagrou-se campeão da Copa Argentina, em 2018.
No Gigante de Arroyito, o meio-campista disputou 64 partidas, marcou 3 gols e deu dezesseis assistências até ser negociado com o Al-Ittihad. Na equipe saudita, ele fez um gol em 15 jogos.

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