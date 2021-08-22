Léo Pereira sofre trauma no pé esquerdo e será reavaliado no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo informou, na noite deste domingo, que Léo Pereira realizará exame e será reavaliado nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, após sofrer um trauma no pé esquerdo na partida contra o Ceará, no Castelão. O zagueiro acabou sendo substituído aos 40 minutos do jogo, que terminou em 1 a 1.

O Rubro-Negro se reapresenta no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, nesta segunda. O foco está na Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time de Renato Gaúcho enfrenta o Grêmio no jogo de ida das quartas de final, em Porto Alegre.