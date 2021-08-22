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Léo Pereira sofre trauma no pé esquerdo e será reavaliado no Flamengo

Zagueiro foi titular diante do Ceará, neste domingo, e passará por exames no Ninho...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 20:20

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 20:20

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo informou, na noite deste domingo, que Léo Pereira realizará exame e será reavaliado nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, após sofrer um trauma no pé esquerdo na partida contra o Ceará, no Castelão. O zagueiro acabou sendo substituído aos 40 minutos do jogo, que terminou em 1 a 1.
O Rubro-Negro se reapresenta no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, nesta segunda. O foco está na Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time de Renato Gaúcho enfrenta o Grêmio no jogo de ida das quartas de final, em Porto Alegre.
Na ausência de Rodrigo Caio, Léo Pereira tem sido titular e recuperado parte da confiança e futebol que o trouxe ao Flamengo, após destacar-se no Athletico.

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