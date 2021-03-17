Léo Pereira, Renê e Pedro treinam sob comando de Maurício Souza e devem reforçar o Flamengo na sexta

O Flamengo, neste início de temporada, está com o elenco dividido em dois grupos, e o que iniciou o Campeonato Estadual sob o comando de Maurícío Souza, técnico do Sub-20, deve ganhar reforços para a partida de sexta, contra o Resende. No treino desta tarde, o atacante Pedro, o lateral-esquerdo Renê e o zagueiro Léo Pereira trabalharam com a garotada e devem ser relacionados para o jogo no Maracanã, às 21h, válido pela quarta rodada da Taça Guanabara.A atividade foi acompanhada pelo técnico Rogério Ceni, que, por sua vez, comandou o treino da manhã, com Diego Alves, Arrascaeta, Gabigol & Cia.Além de Pedro, Renê e Léo Pereira, o atacante Vitinho e o goleiro Hugo Souza, que anteciparam o fim das férias e se apresentaram no Ninho antes dos demais, também trabalharam com Maurício Souza e devem ficar à disposição para jogarem na sexta, assim como o zagueiro Bruno Viana, reforço para 2021.