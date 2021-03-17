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Léo Pereira, Renê e Pedro treinam sob comando de Maurício Souza e devem reforçar o Flamengo na sexta

A tendência é de que o goleiro Hugo Souza e o atacante Vitinho, que retornaram das férias mais cedo, também fiquem à disposição para o jogo contra o Resende, no Maracanã...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 19:35

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 19:35
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo, neste início de temporada, está com o elenco dividido em dois grupos, e o que iniciou o Campeonato Estadual sob o comando de Maurícío Souza, técnico do Sub-20, deve ganhar reforços para a partida de sexta, contra o Resende. No treino desta tarde, o atacante Pedro, o lateral-esquerdo Renê e o zagueiro Léo Pereira trabalharam com a garotada e devem ser relacionados para o jogo no Maracanã, às 21h, válido pela quarta rodada da Taça Guanabara.A atividade foi acompanhada pelo técnico Rogério Ceni, que, por sua vez, comandou o treino da manhã, com Diego Alves, Arrascaeta, Gabigol & Cia.Além de Pedro, Renê e Léo Pereira, o atacante Vitinho e o goleiro Hugo Souza, que anteciparam o fim das férias e se apresentaram no Ninho antes dos demais, também trabalharam com Maurício Souza e devem ficar à disposição para jogarem na sexta, assim como o zagueiro Bruno Viana, reforço para 2021.
Assim, após duas rodadas com a mesma escalação - vitória por 2 a 0 sobre o Macaé e derrota para o Fluminense por 1 a 0-, o técnico Maurício Souza deve promover mudanças na equipe. A definição será após o treino desta quinta.
Um provável Flamengo para enfrentar o Resende, no Maracanã tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Noga, Léo Pereira e Renê (Ramon); João Gomes, Hugo Moura e Pepê; Vitinho (Thiaguinho), Michael e Pedro (Rodrigo Muniz).

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