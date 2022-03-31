Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Léo Pereira, o vilão de um Flamengo que, coletivamente, deixou a desejar

Zagueiro comete erros capitais que dão ao Fluminense boa vantagem na final do Carioca, mas o time de Paulo Sousa, apesar da posse de bola, não mostrou repertório ofensivo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 23:50

Publicado em 30 de Março de 2022 às 23:50

É impossível dissociar a derrota do Flamengo, nesta quarta para o Fluminense por 2 a 0, de Léo Pereira. Minutos depois de substituir Fabrício Bruno, o zagueiro cometeu dois erros capitais dos quais Germán Cano aproveitou para marcar duas vezes, e garantir uma boa vantagem ao Tricolor, que, agora, pode até perder por um gol de diferença na partida de volta. Porém, vale ressaltar que o desempenho da equipe de Paulo Sousa, coletivamente, deixou a desejar.Vindo de um período de 10 dias sem jogos, o Flamengo entrou em campo com praticamente força máxima. A exceção foi Arrascaeta, que voltou do Chile de tarde e iniciou o clássico no banco. Demais, todos os principais nomes do time estiveram à disposição e o Rubro-Negro, por mais que tenha tido maior posse de bola, mostrou-se pouco produtivo com a bola. O volume e o repertório do ataque foi curto, tanto que o goleiro Fábio terminou a partida com uma defesa.Os problemas começaram já no início. Escolhido para atuar no lado esquerdo de ataque, Marinho não fez uma boa apresentação. O mesmo pode-se dizer de Gabigol, que, é verdade, recebeu pouquíssimas bolas em condições de finalizar.A entrada de Bruno Henrique no lugar de Vitinho, lesionado ainda no primeiro tempo, e as apostas em Pedro e Arrascaeta, na segunda etapa, animaram a torcida presente no Maracanã, mas o time continuou com muitas dificuldades em superar a defesa adversária. Assim, com os erros de Léo Pereira já quando o clássico se desenhava para um 0 a 0, houve pouco tempo para uma reação.A resposta dos jogadores e do técnico Paulo Sousa, vaiados ao final da partida, terá que ser dada no próximo sábado, quando voltam a enfrentar o Flu, no Maracanã, às 18h. Uma vitória por três gols de diferença dará ao Flamengo o inédito tetracampeonato estadual, enquanto um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Os demais resultados são do Flu.
Crédito: CanoaproveitouasfalhasdozagueiroLéoPereira,aofundo,doFlamengo(Foto:MailsonSantana/Fluminense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba como escolher e comprar óculos pela internet
Imagem de destaque
PF encontra R$ 2 milhões na casa de ex-prefeito de São Mateus
Imagem de destaque
Novena de Santo Expedito: como rezar para alcançar uma graça urgente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados