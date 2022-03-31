Léo Pereira, o vilão de um Flamengo que, coletivamente, deixou a desejar

É impossível dissociar a derrota do Flamengo, nesta quarta para o Fluminense por 2 a 0, de Léo Pereira. Minutos depois de substituir Fabrício Bruno, o zagueiro cometeu dois erros capitais dos quais Germán Cano aproveitou para marcar duas vezes, e garantir uma boa vantagem ao Tricolor, que, agora, pode até perder por um gol de diferença na partida de volta. Porém, vale ressaltar que o desempenho da equipe de Paulo Sousa, coletivamente, deixou a desejar.Vindo de um período de 10 dias sem jogos, o Flamengo entrou em campo com praticamente força máxima. A exceção foi Arrascaeta, que voltou do Chile de tarde e iniciou o clássico no banco. Demais, todos os principais nomes do time estiveram à disposição e o Rubro-Negro, por mais que tenha tido maior posse de bola, mostrou-se pouco produtivo com a bola. O volume e o repertório do ataque foi curto, tanto que o goleiro Fábio terminou a partida com uma defesa.Os problemas começaram já no início. Escolhido para atuar no lado esquerdo de ataque, Marinho não fez uma boa apresentação. O mesmo pode-se dizer de Gabigol, que, é verdade, recebeu pouquíssimas bolas em condições de finalizar.A entrada de Bruno Henrique no lugar de Vitinho, lesionado ainda no primeiro tempo, e as apostas em Pedro e Arrascaeta, na segunda etapa, animaram a torcida presente no Maracanã, mas o time continuou com muitas dificuldades em superar a defesa adversária. Assim, com os erros de Léo Pereira já quando o clássico se desenhava para um 0 a 0, houve pouco tempo para uma reação.A resposta dos jogadores e do técnico Paulo Sousa, vaiados ao final da partida, terá que ser dada no próximo sábado, quando voltam a enfrentar o Flu, no Maracanã, às 18h. Uma vitória por três gols de diferença dará ao Flamengo o inédito tetracampeonato estadual, enquanto um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Os demais resultados são do Flu.