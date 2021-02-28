Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Léo Pereira aproveita recesso e realiza procedimento para reduzir as orelhas; confira
futebol

Léo Pereira aproveita recesso e realiza procedimento para reduzir as orelhas; confira

De visual remodelado, zagueiro do Flamengo só se reapresentará no Ninho dia 15 de março...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2021 às 17:20

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 17:20

Crédito: Paula Reis / Flamengo
Campeão brasileiro pelo Flamengo, Léo Pereira, agora, estará junto ao grupo que está de folga e só se reapresentará no Ninho do Urubu no dia 15 de março. Com a brecha no calendário, o zagueiro aproveitou para realizar um procedimento estético, conhecido como "earshutt" e reduzir as orelhas de abano.Kleyton Valverde, professor de Harmonização Facial e Criador da Técnica "earshutt", foi quem realizou o procedimento em Léo Pereira, no Rio de Janeiro.
- Earshutt mudando vidas e realizando sonhos. Que prazer imenso e que viagem maravilhosa. Vir ao Rio de Janeiro realizar o sonho dessa pessoa maravilhosa. Obrigado. Léo Pereira, você é merecedor de tudo que já conquistou, e com certeza vai conquistar ainda mais - postou Valverde.
Léo Pereira somou 34 partidas em sua primeira temporada pelo Flamengo, com quem tem contrato até dezembro de 2024. Agora de aparência remodelada, o defensor de 25 anos é aguardado daqui a duas semanas no CT.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados