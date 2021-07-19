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futebol

Léo Ortiz lamenta desempenho do Bragantino como mandante

Massa Bruta voltou a decepcionar dentro de casa e não conseguiu se aproximar do líder Palmeiras...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 22:54

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 22:54
Crédito: Ivan Storti / Santos
O Bragantino vai fechar a semana com um gosto amargo na garganta. O Massa Bruta vencia o Santos até os acréscimos, quando levou um empate que tirou a equipe da vice-liderança do Brasileirão.
Após o confronto, o zagueiro Léo Ortiz lamentou o desempenho do time dentro do Nabi Abi Chedid, onde a falta de pontos deixa o time afastado da liderança.
‘Primeiro tempo fomos muito acima deles. Segundo começamos abaixo, eles fizeram o gol, conseguimos voltar para o jogo, mas baixamos muito as linhas no final. Tem que manter apertando para conter o ataque deles. Levamos o gol, agora o foco é na Sul-Americana. É muito ruim, fazemos pontos fora de casa, mas perdemos os em casa e fica igual. Temos de nos impor mais aqui’, declarou ao Premiere.
Na próxima rodada, o Bragantino mede forças diante do Fortaleza, na Arena Castelão.

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