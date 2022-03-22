Léo Ortiz destaca confronto das quartas do Paulistão frente ao Santo André

O destino do Bragantino no Campeonato Paulista começa a ser desenhado no mata-mata na próxima quarta-feira (23) onde a equipe joga pelas quartas de final, no Nabi Abi Chedid, diante do Santo André.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando no confronto único desta etapa do Paulistão, o zagueiro Léo Ortiz fez questão de destacar o grau de concentração que vem sendo demonstrado pelo plantel mediante as dificuldades esperadas para o duelo. Não deixando de pontuar, também, que enxerga a equipe bastante madura e preparada para as instâncias decisivas do estadual em 2022:

- Desde sábado, quando tivemos a definição de que o Santo André seria nosso adversário, começamos a pensar no time deles. Temos que nos preparar bem e devemos entrar com muito foco. O Paulista é o estadual mais difícil do país e as oito equipes classificadas possuem muitos pontos positivos e condições de brigar por coisas melhores. Nosso time é maduro e estamos bem preparados para essa fase final.

Dono de estatísticas importantes no aspecto individual (dez desarmes, cinco interceptações, 52 rebatidas, 30 lançamentos e 22 viradas de jogo certas), Léo Ortiz integrou a seleção da primeira fase no Campeonato Paulista segundo dados levantados pelo portal 'Footstats'.

Além disso, o jogador de 26 anos de idade pontuou que a campanha de quarta melhor equipe na primeira fase (atrás somente de Palmeiras, Corinthians e São Paulo) coloca o Massa Bruta em condições de pensar no título estadual, algo que não ocorre desde 1990:

- Para mim, é muito importante esse dado porque significa que o trabalho está sendo efetivo. Sempre gostei de estatísticas e acredito que esses números nos ajudam a entender o jogo e a evoluir. Graças ao ótimo trabalho de toda a comissão técnica e dos meus companheiros, tivemos mais uma boa campanha na fase de grupos e vamos para mais uma disputa de quartas de final. Neste ano, queremos chegar mais longe e sabemos que temos condições de brigar de igual para igual com qualquer outro time pelo título.