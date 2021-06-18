Léo Ortiz completará 100 jogos pelo Red Bull Bragantino diante do Flamengo: 'Uma honra atingir uma marca especial como essa'

Crédito: Zagueiro é um dos mais regulares do Massa Bruta (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Titular absoluto do Red Bull Bragantino e um dos líderes do elenco, Léo Ortiz vem se consolidando como um dos principais defensores do futebol brasileiro na atualidade. O jogador está pronto para viver mais um momento especial.

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Neste sábado (19), o zagueiro atingirá a expressiva marca de 100 jogos com a camisa do Massa Bruta, no confronto com o Flamengo, às 21h, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

- É uma honra atingir uma marca especial como a de 100 jogos pelo Red Bull Bragantino, especialmente nesse momento em que acredito estar vivendo a melhor fase da minha carreira. Fico muito feliz de estar aqui desde o início do projeto. Sempre fui muito bem tratado por todos os funcionários que estão ou já passaram pelo clube e também sempre recebi bastante carinho do torcedor. Esse suporte e apoio deles foram fundamentais para o meu amadurecimento e crescimento como atleta profissional. Espero seguir nessa crescente para ajudar o time a conquistar os objetivos e, de quebra, ainda aumentar esses meus dados positivos. - ressaltou Léo Ortiz.

Na edição de 2021 do Campeonato Paulista, o camisa 3 entrou para a seleção da competição, ajudando a equipe terminar a primeira fase com a defesa menos vazada, com apenas sete gols sofridos em 12 partidas.

SIMULE AS PRÓXIMAS PARTIDA DO MASSA BRUTA NO BRASILEIRÃOA equipe de Bragança está invicta no Brasileirão 2021, conquistando oito dos 12 pontos até aqui. O defensor falou sobre o momento da equipe e projetou o duelo contra os atuais campeões brasileiros.

- Apesar de termos deixado escapar pontos importantes, em casa, fizemos boas partidas nessas quatro primeiras rodadas. Contra o Fluminense, sofremos o empate no fim e ficamos chateados, mas, no geral, estamos nos comportando super bem e vamos fazer de tudo para conseguir mais um bom resultado no Rio de Janeiro. Enfrentaremos uma das melhores equipes dos últimos anos no país, os atuais bicampeões do Brasileiro, mas também temos um grande time e estamos confiantes e preparados para fazer um grande jogo. - finalizou o zagueiro.

Léo Ortiz chegou ao Red Bull Bragantino em 2019 para ser um dos pilares do projeto envolvendo a empresa austríaca e o clube de Bragança Paulista. E, rapidamente, o camisa 3 se tornou peça-chave e uma influência positiva no elenco dentro e fora de campo.

Titular em 97 dos 99 jogos oficiais que disputou, o jogador também marcou oito gols e ajudou a equipe a sair de campo sem ser vazada em 33 partidas.