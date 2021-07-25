Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Léo Natel se recupera de lesão e volta aos relacionados, e Gabriel Pereira é baixa no Corinthians; confira a lista
futebol

Léo Natel se recupera de lesão e volta aos relacionados, e Gabriel Pereira é baixa no Corinthians; confira a lista

Atacante não atuava há mais de um mês, com uma lesão no ombro. Já o meia sentiu um desconforto muscular e desfalca o Timão contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (26)...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 13:26
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O atacante Léo Natel está de volta aos relacionados do Corinthians após mais de um mês. A última partida do jogador foi no último dia 16 de junho, na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão, onde entrou aos 28 minutos do segundo tempo e foi substituído sete minutos depois, com uma luxação no ombro.
No intervalo de tempo, o jogador perdeu oito partidas.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileiro e simule os próximos jogos Em compensação, o meia Gabriel Pereira é baixa no Timão, com um desconforto muscular na região posterior da coxa direita o atleta não foi relacionado para o duelo contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (26), às 20h, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O meia Du Queiroz, que ficou fora da lista de relacionados no jogo contra o Atlético-MG, por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, no último dia 17 de julho, voltou a ser convocado pelo técnico Sylvinho. Ele foi promovido recentemente ao time principal do Timão.
Em compensação, o zagueiro Belezi, que treinou durante a semana com o elenco profissional, e havia sido relacionado contra o Galo, não está na lista de atletas que viajará ao Mato Grosso na tarde deste domingo (25).
Confira a lista completa de relacionados do Corinthians para o duelo diante do Cuiabá:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonellLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, João victor e Raul GustavoMeias: Adson, Araos, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Luan, Mateus Vital, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Felipe Augusto, Gustavo Mosquito, Jô, Léo Natel e Marquinhos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados