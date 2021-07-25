Léo Natel se recupera de lesão e volta aos relacionados, e Gabriel Pereira é baixa no Corinthians; confira a lista

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O atacante Léo Natel está de volta aos relacionados do Corinthians após mais de um mês. A última partida do jogador foi no último dia 16 de junho, na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão, onde entrou aos 28 minutos do segundo tempo e foi substituído sete minutos depois, com uma luxação no ombro.

No intervalo de tempo, o jogador perdeu oito partidas.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileiro e simule os próximos jogos Em compensação, o meia Gabriel Pereira é baixa no Timão, com um desconforto muscular na região posterior da coxa direita o atleta não foi relacionado para o duelo contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (26), às 20h, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia Du Queiroz, que ficou fora da lista de relacionados no jogo contra o Atlético-MG, por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, no último dia 17 de julho, voltou a ser convocado pelo técnico Sylvinho. Ele foi promovido recentemente ao time principal do Timão.

Em compensação, o zagueiro Belezi, que treinou durante a semana com o elenco profissional, e havia sido relacionado contra o Galo, não está na lista de atletas que viajará ao Mato Grosso na tarde deste domingo (25).

Confira a lista completa de relacionados do Corinthians para o duelo diante do Cuiabá: