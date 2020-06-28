Léo Natel dá adeus ao São Paulo e chega nesta semana ao Corinthians

A partir de quarta, Natel poderá se apresentar no CT Joaquim Grava para começar a se preparar para o retorno dos campeonatos. O Timão espera, inclusive, testá-lo para COVID-19. É mais um atacante de velocidade para o técnico Tiago Nunes, que identificou grande carência na posição quando chegou.E MAIS:Corinthians perdeu apenas dois dos jogos em que Jô balançou a redeDiniz promete atenção especial ao lado emocional na volta do São PauloA diretoria do Corinthians tentou antecipar a chegada de Natel ao sugerir, em janeiro, que o São Paulo ficasse com um percentual de seus direitos em troca da liberação imediata. Por se tratar de um rival, o Tricolor não aceitou e preferiu manter o atleta treinando em horários alternativos, algo que ele já vinha fazendo por não fazer parte dos planos de Fernando Diniz. Sendo assim, o jovem sairá de graça do Morumbi e ficará com 30% de seus próprios direitos, enquanto o Corinthians será dono dos outros 70%.