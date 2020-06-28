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futebol

Léo Natel dá adeus ao São Paulo e chega nesta semana ao Corinthians

Jovem atacante tem pré-contrato assinado com o Timão há tempos, mas São Paulo não aceitou a proposta para liberá-lo e esperou o fim do contrato, que será nesta terça...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2020 às 11:00

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 11:00

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
O Corinthians espera um reforço para esta semana: trata-se de Léo Natel, atacante de 23 anos que tem pré-contrato assinado com o clube há alguns meses. O vínculo dele com o São Paulo termina na terça-feira.
A partir de quarta, Natel poderá se apresentar no CT Joaquim Grava para começar a se preparar para o retorno dos campeonatos. O Timão espera, inclusive, testá-lo para COVID-19. É mais um atacante de velocidade para o técnico Tiago Nunes, que identificou grande carência na posição quando chegou.E MAIS:Corinthians perdeu apenas dois dos jogos em que Jô balançou a redeDiniz promete atenção especial ao lado emocional na volta do São PauloA diretoria do Corinthians tentou antecipar a chegada de Natel ao sugerir, em janeiro, que o São Paulo ficasse com um percentual de seus direitos em troca da liberação imediata. Por se tratar de um rival, o Tricolor não aceitou e preferiu manter o atleta treinando em horários alternativos, algo que ele já vinha fazendo por não fazer parte dos planos de Fernando Diniz. Sendo assim, o jovem sairá de graça do Morumbi e ficará com 30% de seus próprios direitos, enquanto o Corinthians será dono dos outros 70%.
Léo Natel iniciou a carreira no Benfica e chegou ao São Paulo inicialmente por empréstimo. Após se destacar em Cotia, teve seus direitos comprados por R$ 500 mil e assinou em definitivo, mas nunca conseguiu espaço no elenco profissional - fez só uma partida, em 2017. Após os empréstimos para Fortaleza e APOEL, do Chipre, ele retornou ao clube do Morumbi ainda na reta final do ano passado, mas não se juntou ao elenco em nenhum momento. E MAIS:

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