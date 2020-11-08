Léo Matos lamenta derrota, mas afirma: 'resultado não foi bom, mas vejo que estamos em evolução'

Crédito: Léo Matos lamenta a derrota, mas elogia o comportamento do Vasco diante do Palmeiras (Reprodução/Vasco TV

Em São Januário, o Vasco perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 com gol de Luiz Adriano, de pênalti. Durante boa parte do jogo, a equipe de Ricardo Sá Pinto conseguiu segurar o adversário, mas sofreu o gol após Neto Borges derrubar Lucas Lima na área, de maneira infantil. Na saída do gramado, o lateral-direito Léo Matos analisou o resultado, que colocou o Cruz-Maltino de volta na zona de rebaixamento.

- Infelizmente é uma derrota dentro de casa, um resultado que não podia ter acontecido nesse momento. Nós tínhamos total confiança que podíamos conseguir um bom resultado nesse jogo, até porque viemos de um bom jogo, uma classificação. Mas é partir para a próxima. Falta ainda bastante campeonato, a metade ainda - disse à Tv Globo.

- Comportamento da equipe foi muito bom, no meu ponto de vista. Muito disciplinado defensivamente, faltaram alguns detalhes quando a gente roubava a bola. Mas é trabalhar. Ver o que nós erramos. Resultado não foi bom, mas vejo que estamos em evolução - acrescentou o experiente lateral.