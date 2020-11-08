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Léo Matos lamenta derrota, mas afirma: 'resultado não foi bom, mas vejo que estamos em evolução'

Durante boa parte do jogo, a equipe de Ricardo Sá Pinto conseguiu segurar o adversário, mas sofreu o gol após Neto Borges derrubar Lucas Lima na área, de maneira infantil...
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Publicado em 

08 nov 2020 às 19:15

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 19:15

Crédito: Léo Matos lamenta a derrota, mas elogia o comportamento do Vasco diante do Palmeiras (Reprodução/Vasco TV
Em São Januário, o Vasco perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 com gol de Luiz Adriano, de pênalti. Durante boa parte do jogo, a equipe de Ricardo Sá Pinto conseguiu segurar o adversário, mas sofreu o gol após Neto Borges derrubar Lucas Lima na área, de maneira infantil. Na saída do gramado, o lateral-direito Léo Matos analisou o resultado, que colocou o Cruz-Maltino de volta na zona de rebaixamento.
- Infelizmente é uma derrota dentro de casa, um resultado que não podia ter acontecido nesse momento. Nós tínhamos total confiança que podíamos conseguir um bom resultado nesse jogo, até porque viemos de um bom jogo, uma classificação. Mas é partir para a próxima. Falta ainda bastante campeonato, a metade ainda - disse à Tv Globo.
- Comportamento da equipe foi muito bom, no meu ponto de vista. Muito disciplinado defensivamente, faltaram alguns detalhes quando a gente roubava a bola. Mas é trabalhar. Ver o que nós erramos. Resultado não foi bom, mas vejo que estamos em evolução - acrescentou o experiente lateral.
Na próxima rodada, o Vasco volta a campo no dia 14, sábado, às 16h30, diante do Sport, na Ilha do Retiro. No dia 26, o time terá pela frente o Defensa y Justicia e o primeiro jogo da decisão será na Argentina, no estádio Norberto Tito Tomaghello, em Florencio Varela, município localizado na província de Buenos Aires, às 21h30 (de Brasília).

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