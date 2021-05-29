Léo Matos desabafa após estreia do Vasco na Série B com derrota: 'Se não igualar na força, não vai ganhar'

Crédito: Jorge Rodrigues/AGIF/ BrasileiraoB

O lateral-direito Léo Matos não escondeu sua irritação com a derrota por 2 a 0 do Vasco para o Operário-PR na estreia da equipe na Série B, neste sábado. Na saída do gramado de São Januário, o jogador de 35 anos foi taxativo em entrevista ao Premiere.

- Costumo dizer com meus amigos e família que o homem não pode apanhar na mesma esquina duas vezes. Se ele passou por ali, não deu certo e apanhou, ele tem que ir por outro caminho. No Campeonato Estadual, já tivemos situações parecidas com essa, de entrar sem intensidade em campo. Uma equipe bem preparada veio aqui, deu um nó na gente e conseguiu ganhar- afirmou.

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O camisa 3 criticou o desempenho do Cruz-Maltino.

- Já falamos desde o início: se a gente não igualar na força, não vai ganhar. Equipe muito bem preparada, veio aqui, deu um nó na gente. A gente não conseguiu se livrar. Marcelo (Cabo) vem tentando implementar o sistema de jogo dele há três meses, muitas vezes a gente conseguiu fazer, mas hoje foi um dia infeliz em que não conseguiu aplicar nada do que ele pede - disse.

O lateral ainda exigiu que a equipe saiba jogar conforme pede a acirrada disputa da Série B.

- Segunda Divisão é assim, temos que nos adaptar. Temos muita qualidade técnica, mas precisa de mais intensidade para ganhar esse tipo de competição. Mostra o que já sabíamos. Sofremos pelos mesmos erros. A gente tem conversado internamente, mas precisamos entrar mais concentrado. Se deixar para buscar do meio para o final, vai ser complicado - completou.