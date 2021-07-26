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Léo Jabá, do Vasco, exalta volta por cima na carreira: 'Eles disseram que estava acabado. Eu disse não'

Jogador teve uma séria lesão quando defendia o PAOK, da Grécia, e temeu por sua carreira. No sábado, ele marcou um gol e participou dos outros três na goleada sobre o Guarani...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 16:24

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:24

Crédito: Léo Jabá comemora gol diante do Guarani em São Januário (Vitor Brügger/Vasco
Destaque da goleada do Vasco sobre o Guarani, Léo Jabá desabafou nas redes sociais sobre sua volta por cima. O jogador voltou a atuar em 90 minutos após dois anos, já que teve uma séria lesão quando defendia o PAOK, da Grécia. Na época, ele ouviu sobre a possibilidade de encerrar a carreira precocemente, mas ao ser emprestado para o clube carioca, conseguiu reconquistar a alegria de jogar futebol.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Eles disseram que estava acabado. Eu disse não - publicou o atacante em sua página oficial no Twitter,
+ 'SeleVasco': Richarlison, Matheus Cunha e crias do Vasco vestem uniforme do time em Tóquio
Em 2019, Jabá fez uma cirurgia no ligamento colateral do joelho direito, porém teve sérias complicações. O atacante adquiriu uma infecção hospitalar (bactéria, a staphylococcus aureus) e teve dez dias intensos no hospital com febre de 40 graus, injeções, risco de morte e sete quilos a menos. Cabe salientar que o atleta só começou a ter sintomas da bactérias dois meses depois da operação.
+ Lucão e Graça na lista…Confira os jogadores que já representaram o Vasco pela Seleção Brasileira em Jogos Olímpicos
No registro publicado em sua rede social, Léo Jabá mostrou foto das cicatrizes e exaltou a volta por cima. A briga agora é por uma sequência na equipe titular com a chegada de Lisca, pois sob o comando de Marcelo Cabo, o jogador era opção no banco de reservas, porém entrava regularmente no segundo tempo.
O próximo compromisso do Vasco de Lisca será na quarta-feira, diante do São Paulo, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No sábado, o time terá pela frente o clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos, às 21h.

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