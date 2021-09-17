Léo Gamalho marca, Coritiba bate o Vila Nova e dispara na liderança da Série B

Vivendo situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Coritiba e Vila Nova mediram forças na noite desta sexta-feira, pela 24ª rodada, no estádio Couto Pereira. Querendo surpreender o melhor time da competição, o Tigre chegou a dar sufoco durante quase todo o jogo, porém, ainda no primeiro tempo, viu Léo Gamalho garantir a vitória do Coxa, fechando a conta em 1 a 0.
Com o resultado, a equipe mandante chegou aos 48 pontos, abrindo seis de diferença para o Goiás, hoje vice-líder, mas que ainda joga na rodada. Por outro lado, o time visitante, por conta do revés, acabou estacionando na 15ª colocação com seus 26 pontos, ficando a dois pontos do Z-4.
Mesmo jogando longe de seus domínios, a equipe de Higo Magalhães não deixou-se intimidar pelo líder Coritiba e foi pra cima. Sendo assim, nos primeiros 10 minutos, chegou com perigo usando os lados do campo, porém não finalizou contra o gol de Wilson que apenas mantinha-se atento às investidas do adversário.
Com o passar do tempo, o panorama do duelo praticamente manteve-se igual. Apesar dos mandantes tentarem ficar um pouco mais com a posse de bola, pouco tinham de espaços para tocar, devolvendo a bola para o Tigre que, por sua vez, por muito pouco não abriu a contagem com Pedro Bambu chutando por cima do travessão rival.
CORITIBA MARCA O PRIMEIRO
Apesar da intensa pressão feita pelo time do Vila Nova, o Coritiba tentou manter a calma na esperança de encontrar seu tento ainda na etapa inicial. E conseguiu. Aos 36 minutos, um cruzamento na medida de Natanael pela direita, encontrou Léo Gamalho, que mesmo marcado, cabeceou com estilo para balançar as redes.
TIGRE VAI PRA CIMA ATRÁS DO EMPATE
Com ambos os times voltando sem alterações, a expectativa era que o jogo continuasse no mesmo ritmo. Até os 10 minutos, querendo encontrar seu gol, o Vila seguiu pressionando os donos da casa, conseguindo assustar o camisa 84 na tentativa de Moacir que quase deixou o dele.
Vendo o tempo passar, e com seus atletas não conseguindo reagir, Higo Magalhães então recorreu aos seus suplentes. Em duas trocas, sendo a primeira com Tiago Real, que entrou no lugar de Pedro Bambu, que saiu de campo com dores, enquanto na segunda Kelvin deixou seu lugar para Maná. Na sequência, num cruzamento vindo da direita, Rafael Donato acertou a trave, para lamentação do zagueiro.
RETA FINAL COM EMOÇÃO
Percebendo que o adversário não estava disposto a ter mais revés na competição, a equipe paranaense, nos últimos momentos, passou a tentar controlar mais a posse de bola.
Entretanto, o time goiano não quis saber do rival diminuir o ritmo e tratou de bombardear o gol de Wilson até os acréscimos. Mesmo com três grandes oportunidades criadas, sendo elas de Alesson, Pedro Júnior e Tiago Real, nenhuma foi o suficiente para deixar tudo igual no Couto Pereira, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no confronto com direito a comemoração dos mandantes.
FICHA TÉCNICACORITIBA 1x0 VILA NOVA
Data e horário: 17/09/2021, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Couto Pereira, em CuritibaÁrbitro: Douglas Schwengber da Silva (CBF-RS)Assistentes: André da Silva Bitencourt (CBF-RS) e Maíra Mastella Moreira (CBF-RS)VAR: Daniel Nobre Bins (CBF-RS)
Cartões Amarelos: Dudu, 39'/1ºT; Henrique, 4'/2ºT; Luciano Castán, aos 48'/2ºT
Gols: Léo Gamalho, 36'/1ºT (1-0)
CORITIBA: Wilson; Natanael (Wellington Carvalho, aos 44'/2ºT), Henrique, Luciano Castán e Romário; Willian Farias (Jhony Douglas, aos 44'/2ºT), Val (Matheus Sales, aos 27'/2ºT) e Robinho (Rafinha, aos 27'/2ºT); Waguininho, Léo Gamalho e Igor Paixão (Igor, aos 39'/2ºT).(Técnico: Gustavo Morínigo)
VILA NOVA: Georgemy; Pedro Bambu (Tiago Real, aos 12'/2ºT), Rafael Donato, Renato Silveira e Bruno Colaço; Dudu (Alan Grafite, aos 40'/2ºT), Moacir e Arthur Rezende; Kelvin (Maná, aos 12'/2ºT), Clayton (Pedro Júnior, aos 26'/2ºT) e Alesson.(Técnico: Higo Magalhães)