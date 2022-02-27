Léo Gamalho entra em seleto ranking de artilheiros do Coritiba

Artilheiro do Coritiba na última temporada com 23 gols marcados, Léo Gamalho vem escrevendo uma história de sucesso no clube. Neste ano, o atacante já anotou outros quatro tentos e chegou aos 27 em 55 partidas feitas pelo Coxa.

Com a marca de 0,49 gol por jogo, ou seja, uma bola na rede a cada duas partidas, Léo Gamalho aparece dentro de um seleto ranking de artilheiros da história do time.

Nos últimos 40 anos, o atacante aparece na 9ª posição de um ranking que considera a média de gols por jogo de todos os jogadores que passaram pelo Coritiba neste tempo. Confira o ranking abaixo:

1° - Magrão - (0,75)2° - Liedson - (0,65)3° - Brandão - (0,60)4° - Chicão - (0,55)5° - Marcelinho Paraíba - (0,50)6° - Rodrigão - (0,50)7° - Vital - (0,50)8° - Marquinhos Cambalhota - (0,49)9° - Léo Gamalho - (0,49)10° - Tuta - (0,48)