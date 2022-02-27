Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Léo Gamalho entra em seleto ranking de artilheiros do Coritiba

Atacante já anotou quatro gols nesta temporada...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 13:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 13:38
Artilheiro do Coritiba na última temporada com 23 gols marcados, Léo Gamalho vem escrevendo uma história de sucesso no clube. Neste ano, o atacante já anotou outros quatro tentos e chegou aos 27 em 55 partidas feitas pelo Coxa.
Com a marca de 0,49 gol por jogo, ou seja, uma bola na rede a cada duas partidas, Léo Gamalho aparece dentro de um seleto ranking de artilheiros da história do time.
Nos últimos 40 anos, o atacante aparece na 9ª posição de um ranking que considera a média de gols por jogo de todos os jogadores que passaram pelo Coritiba neste tempo. Confira o ranking abaixo:
1° - Magrão - (0,75)2° - Liedson - (0,65)3° - Brandão - (0,60)4° - Chicão - (0,55)5° - Marcelinho Paraíba - (0,50)6° - Rodrigão - (0,50)7° - Vital - (0,50)8° - Marquinhos Cambalhota - (0,49)9° - Léo Gamalho - (0,49)10° - Tuta - (0,48)
Crédito: (Divulgação/Coritiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados