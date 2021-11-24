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futebol

Léo Baptistão treina no campo e dá mais um passo para a volta ao Santos

Atacante está afastado da equipe desde a partida contra o Atlético-MG, dia 13 de outubro...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 17:56

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 17:56

O atacante Léo Baptistão está ainda mais perto de voltar aos jogos do Santos. O camisa 9 participou nesta terça-feira (23) de uma atividade com bola no campo do CT Rei Pelé junto com os companheiros de equipe.Diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, Baptistão foi substituído antes dos 10 minutos da primeira etapa na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, ainda pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A previsão do Departamento Médico do Peixe era de mais seis semanas fora.
Apesar do retorno, a volta aos jogos em 2021 ainda é incerta. Como teremos duas semanas de calendário, o Departamento Médico do Santos não vê necessidade de 'apressar' o retorno, mas não está descartado uma volta nas rodadas finais.Até o final do ano, o Santos enfrenta o Fortaleza, Internacional, Flamengo e Cuiabá. São dois jogos como mandante e dois como visitante pelo Campeonato Brasileiro.
Crédito: LéoBaptistãovoltouatrabalharcombolanoSantosnestaterça-feira(Foto:IvanStorti/SantosFC

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