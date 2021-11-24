Léo Baptistão treina no campo e dá mais um passo para a volta ao Santos

O atacante Léo Baptistão está ainda mais perto de voltar aos jogos do Santos. O camisa 9 participou nesta terça-feira (23) de uma atividade com bola no campo do CT Rei Pelé junto com os companheiros de equipe.Diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, Baptistão foi substituído antes dos 10 minutos da primeira etapa na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, ainda pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A previsão do Departamento Médico do Peixe era de mais seis semanas fora.