Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Léo Baptistão ganha elogios após primeiro jogo pelo Santos

Atacante correu enquanto teve fôlego, ajudou na marcação e só não balançou as redes porque parou em excepcional defesa do experiente goleiro Walter, do Cuiabá...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 14:35

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 14:35

Crédito: Léo Baptistão foi o grande destaque do Santos na derrota de sábado à noite (Divulgação / Twitter Santos
O Santos perdeu nesta sábado para o Cuiabá, por 2 a 1, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O lado "positivo" foi a estreia do novo camisa 9, Léo Baptistão. O jogador foi considerado um dos melhores em campo e ganhou elogios do agora ex-treinador Fernando Diniz.- Léo se esforçou bastante, entregou até além do que imaginávamos. Muito quente aqui, três meses sem treinar quando chegou aqui. E dois anos e meio no futebol mais lento da China. Mostrou que tem muito a nos ajudar - disse o ex-técnico do Peixe após a partida.Segundo dados do SofaScore, o camisa 9 teve 4 chutes, sendo 2 ao gol. Foram dois dribles certos e nove duelos ganhos por baixo. Sofreu duas faltas além de ter ajudado na marcação: foram 5 desarmes. O jogador correu o campo inteiro.
Em uma das finalizações, inclusive, obrigou o experiente goleiro Walter a fazer uma grande defesa, quando o jogo ainda estava 1 a 0 para o time da casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A última partida de Léo Baptistão pelo Wuhan, da China, foi em 22 de julho. O atacante treinou pela primeira vez em 17 de agosto no Peixe, evoluiu fisicamente e já realizou sua estreia pelo Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados