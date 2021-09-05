Léo Baptistão ganha elogios após primeiro jogo pelo Santos

O Santos perdeu nesta sábado para o Cuiabá, por 2 a 1, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O lado "positivo" foi a estreia do novo camisa 9, Léo Baptistão. O jogador foi considerado um dos melhores em campo e ganhou elogios do agora ex-treinador Fernando Diniz.- Léo se esforçou bastante, entregou até além do que imaginávamos. Muito quente aqui, três meses sem treinar quando chegou aqui. E dois anos e meio no futebol mais lento da China. Mostrou que tem muito a nos ajudar - disse o ex-técnico do Peixe após a partida.Segundo dados do SofaScore, o camisa 9 teve 4 chutes, sendo 2 ao gol. Foram dois dribles certos e nove duelos ganhos por baixo. Sofreu duas faltas além de ter ajudado na marcação: foram 5 desarmes. O jogador correu o campo inteiro.