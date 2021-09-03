Léo Baptistão fala sobre posição e analisa estilo de jogo do Diniz

Crédito: Divulgação

O atacante Léo Baptistão foi apresentado no Santos nesta quinta-feira. O jogador falou sobre a preferência de posição e analisou o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz comparando com suas temporadas no futebol europeu.- Gosto muito do estilo dele (Diniz) porque não é um estilo normal, é um estilo que eu brinco com meu pai sem medo de ser feliz. Sair jogando, tocar bola e realmente jogando futebol. Então, foi um grande diferencial esse estilo de jogo dele. Ainda não sei a ideia que o Fernando tem comigo, tivemos muitos jogos e viagens não pude treinar muito com o elenco titular dos últimos jogos, tive que treinar mais a parte para recuperar parte física - afirmou Léo Baptistão.

O atacante lembrou que seu primeiro clube na Europa, o Rayo Vallecano, atuava com o mesmo estilo de jogo. Na temporada 2012/2013, ele fez sete gols em 28 jogos pelo clube no Campeonato Espanhol.- O primeiro time que eu tive na Europa tinha um estilo de jogo bem parecido com o do Diniz de toque de bola, marcação homem a homem e ir para cima. Querer ficar com a posse de bola e fazer grandes jogadas, então foi o meu melhor ano na Europa. Por isso fiquei feliz de ter vindo para o Santos ainda mais com o Diniz. Me sinto bem a vontade jogando livre na frente, tanto se eu tiver ficar de centroavante ou falso 9 ou aberto. Não tenho problema, me sinto bem a vontade - revelou o atacante.