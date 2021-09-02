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futebol

Léo Baptistão é apresentado e se coloca à disposição de Diniz para sábado

Atacante vai usar a camisa 9 do Peixe e pode fazer sua estreia na partida diante do Cuiabá...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 11:53

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 11:53

Crédito: Divulgação
O atacante Léo Baptistão foi apresentado no Santos na manhã desta quinta-feira. O jogador, que utilizará a camisa 9, falou sobre o que motivou a escolha pelo Peixe diante de sondagens de Palmeiras e Internacional.- Não foi muito difícil. Recebi uma ligação direta do Santos, então já fiquei muito feliz do jeito que foi encaminhada a negociação e logo em seguida o professor Diniz me ligou e foi uma peça muito importante para eu ter vindo para o Santos. Estou muito a fim de jogar com ele (Diniz), com o sistema de jogo que ele tem e eu acho incrível como o Santos vêm jogando. Fora a parte que vim para a minha cidade, para os meus amigos e minha família - disse o atacante.
Treinando desde a semana, o jogador se colocou à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida do próximo sábado, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.- A parte física, a parte da documentação ter demorado um pouco foi bom para mim porque pude me adaptar ao estilo de jogo, ao ritmo de treino e etc. Agora já me sinto bem para quando o professor Diniz precisar de mim. (...) Estou à disposição, venho treinando bem. Se precisar 5, 10, 15 ou 90 minutos eu estou preparado para jogar e espero me adaptar o quanto antes, tentar fazer o melhor - afirmou Léo Baptistão.
A demora pela regularização se deu pelo atraso da documentação vindo da China. A saída do atleta do Wuhan, do futebol Chinês, foi em meio a um litígio por atraso salarial. O atleta foi à Fifa pedir a rescisão de seu contrato em razão dos atrasos salariais.

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