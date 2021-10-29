Lênin Franco enaltece Confut para buscar acordos ao Botafogo: 'Agilizar alguns possíveis negócios ao clube'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Lênin Franco participou do primeiro evento comercial em praticamente dois anos. O diretor de negócios do Botafogo mediou um debate sobre Marketing e Inovação na Confut (Conferência do Nordeste) nesta sexta-feira, em Maceió, ao lado de profissionais de São Paulo, Cruzeiro e Ceará. + Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior

– Primeiro agradecer o convite ao evento. Depois de quase de dois anos sem ter eventos presenciais isso tem uma importância muito grande. O Confut consegue extrapolar a ideia do Nordeste. Antes a sensação era de um evento do Nordeste para o Nordeste, e agora é um evento do Nordeste para o Brasil - afirmou, em contato exclusivo ao LANCE!.

Lênin foi eleito o melhor profissional de Marketing do Nordeste em 2019, ainda quando estava no Bahia. Agora, "defende" as cores do clube de General Severiano e valorizou a possibilidade dos torcedores do Botafogo da região.

– Tenho uma ligação natural com o povo nordestino, sou baiano, trabalhei tantos anos no Bahia, mas agora trazendo as cores alvinegras. Muito feliz de poder mediar um dos debates, é importante o Botafogo estar aqui porque temos uma torcida enorme no Nordeste, então a gente consegue se aproximar desse torcedor de alguma maneira. Além disso tem vários stands de empresas que trabalham no ramo do futebol que a gente pode se aproximar, muita gente do Brasil de diversos segmentos que a gente consegue manter uma agenda - completou.

Mais do que a chance de debater, Lênin também valorizou o evento para conversas com empresas que lá estão e, assim, acelerar processos na busca por parceiros comerciais ao Botafogo.