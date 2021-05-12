Lembramos! Contra a Inter de Limeira, Jemerson, do Corinthians, fez dois gols em um jogo pela terceira vez na carreira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Na saída de campo, após a vitória por 4 a 1 do Corinthians sobre a Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o zagueiro Jemerson, destaque da partida, ao marcar dois gols, afirmou que já havia ido às redes em dose dupla outras vezes na carreira, mas não conseguiu precisar quantas.

- Terceira ou quarta vez que marco dois gols. Estou feliz. Mais feliz pela vitória e vaga, equipe jogou bem. Em alguns momentos, deixamos de ser agressivos como professor pediu, mas feliz. Esses dois gols… dar os parabéns para minha mãe e esposa – disse o jogador ao Grupo Globo, na saída de campo.A reportagem do LANCE! levantou que, antes da tarde de artilheiro contra o Leão, em Itaquera, o defensor já havia experimentado ir às redes duas vezes na mesma partida em outras duas oportunidades, ambas em 2015, quando atuava pelo Atlético-MG.

Por coincidência, o placar das outras vezes que Jemerson anotou dois tentos no mesmo compromisso foi o mesmo do triunfo sobre a Inter: 4 a 1.

A primeira vez foi na segunda rodada do Brasileirão de 2015, no dia 17 de maio, quando o Galo venceu o Fluminense, no estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Já a segunda, foi na 27ª rodada da mesma competição, e novamente contra um time carioca, o Flamengo, no dia 20 de setembro, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Contra a Inter de Limeira, Jemerson marcou o seu 15º gol na carreira, terceiro pelo Corinthians, clube no qual chegou em novembro do ano passado e tem contrato até o fim de junho. Todos os tentos anotados com a camisa alvinegra foram nessa temporada, já que, além de ir às redes contra os limeirenses, o defensor marcou um dos gols do triunfo corintiano por 3 a 0 sobre o Salgueiro/PE, em Pernambuco, pela primeira fase da Copa do Brasil deste ano.