futebol

Lembra? Último 5 a 0 do Corinthians foi na estreia de Pato, há oito anos

Naquela ocasião, Timão bateu o Oeste pelo Campeonato Paulista de 2013, com gol do estreante, que veio do banco, além de Paulinho, Guerrero (duas vezes) e Danilo...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 00:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 00:14
Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
O Corinthians goleou o Fluminense por 5 a 0, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Um resultado que empolgou a torcida na briga por vaga na Copa Libertadores, mas que também proporcionou um placar que não acontecia há quase oito anos, na estreia de Alexandre Pato pelo clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Esse último 5 a 0 do Timão aconteceu em 3 de fevereiro de 2013, diante do Oeste, pelo Campeonato Paulista daquele ano. Os corintianos, ainda extasiados pelo título mundial no Japão, ainda curtiam a chegada de Pato, contratado junto ao Milan como uma das maiores negociações do futebol brasileiro.
O atacante estreou justamente naquela partida, no Pacaembu, em que o Corinthians atropelou o time do interior paulista. Pato saiu do banco de reservas e deixou sua marca fechando o placar, em seu primeiro toque na bola.
Antes dele, Paolo Guerrero (duas vezes), Paulinho e Danilo já haviam marcado para construir a goleada, que até então era o último 5 a 0 do clube, mas que perdeu esse posto após a equipe de Vagner Mancini passar por cima do Fluminense, na edição de 2020 do Campeonato Brasileiro.Como coincidência, participaram daquela partida Gil e Fábio Santos, que defendiam o clube naquela época. Além deles, Alessandro, que hoje é gerente de futebol corintiano, estava na lateral direita daquele time de 2013.
Veja uma pequena ficha técnica daquele jogo
CORINTHIANS 5 X 0 OESTETorneio: Campeonato PaulistaLocal: Pacaembu, São Paulo (SP)Data-Hora: 3/2/2013 - 17h​Gols: Guerrero (9'/1ºT) (1-0), Guerrero (12'/1ºT) (2-0), Paulinho (40'/1ºT) (3-0), Danilo (24'/2ºT) (4-0), Alexandre Pato (28'/2ºT) (5-0)
CORINTHIANS​Danilo Fernandes; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho (Guilherme) e Danilo (Douglas); Jorge Henrique, Emerson Sheik e Guerrero (Alexandre Pato). Técnico: Tite.

