Lembra disso? Santos venceu Goiás em 97 com show de Arinélson na Vila

Neste domingo (24), a Vila Belmiro recebe Santos e Goiás para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Com a cabeça na final da Libertadores, mas ao mesmo tempo lutando para ficar entre os seis primeiros do Brasileirão, o Santos tem o difícil desafio de concentrar sua atenção nos goianos.Apesar da delicada situação, o Goiás historicamente impõe dificuldades ao Santos. Nos confrontos gerais, o Peixe leva pequena vantagem: 21 vitórias, 16 derrotas - com 17 empates.A última vitória dos goianos em Santos foi em 2008. Nas últimas quatro partidas entre os times, quatro vitórias santistas. Para relembrar uma partida histórica, voltemos ao ano de 1997.
Dirigido por Vanderlei Luxemburgo, o Santos entrou na competição com boa expectativa. Nas três primeiras rodadas, duas vitórias. Na quarta rodada, o Goiás veio ao alçapão e não teve muitas chances.
Logo aos quatro minutos o meia Arinélson abriu o placar. O meia acionou Muller pela direita, entrou na pequena área e, de cabeça, aproveitou o cruzamento para marcar. O gol relâmpago tornou o jogo mais simples ao Peixe, que dominou todas as ações na primeira etapa.
Nove minutos depois, aos 13, Arinélson marcou novamente, mais uma vez com passe de Muller. O experiente atacante ajeitou de cabeça e o jovem meio-campista chutou forte para vencer o goleiro Kléber. Atordoado, o Goiás sofreu mais um gol antes do intervalo. Muller finalizou, o goleiro adversário “bateu roupa” e o esperto atacante Macedo empurrou para o gol vazio.
O segundo tempo teve mais cara de treinamento. Com medo de uma goleada, o Goiás ficou mais fechado na defesa. Com o jogo definido, o Santos diminuiu o ritmo, já pensando na partida seguinte, que aconteceria três dias depois (contra o Grêmio, na Vila, vitória santista por 3 a 0).
A boa atuação fez toda a imprensa e torcida enaltecer o futebol de Arinélson. Nascido no Pará, o meia logo ganhou comparações com Giovanni, que deixou o Santos um ano antes. Entretanto, o jogador não correspondeu às expectativas, mas ainda hoje é lembrado pelo torcedor santista.
FICHA TÉCNICA Santos 3 x 0 Goiás
Campeonato Brasileiro 1997
Data: 20/07/1997 (domingo, 16h)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Público: 8.942 pagantes
Árbitro: Cláudio Vinícius Cerdeira
Gols: Arinélson, aos 4 e aos 13, Macedo, aos 35 minutos do primeiro tempo
Santos: Marcelo; Baiano, Narciso, Ronaldão e Cássio; Élder, Marcos Bazílio, Caíco e Arinélson (Fernando Fumagalli); Macedo (João Santos) e Muller. Técnico: Vanderlei Luxemburgo
Goiás: Kléber; Índio, Silvio Criciúma, Wilson e Marquinhos; Reidner, Túlio (Dill), Betinho (Tonhão) e Marcelo (Borges); Alex e Aloísio. Técnico: Mauro Fernandes