Lembra dele? Zé Gatinha será rival do Botafogo no Carioca de 2021

O Botafogo terá um encontro um tanto quanto icônico no próximo Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, o Bangu publicou no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF o registro de Alessandro Scheppa, mais conhecido como "Zé Gatinha", que teve uma passagem relâmpago pelo clube de General Severiano em 2018.
O meio-campista jogará o Estadual pelo Alvirubro e, de praxe, reencontrará o Botafogo. O duelo entre as duas está marcado para a 3ª rodada da Taça Guanabara, no dia 21 de março, com mando do Bangu.
Por coincidência, o único jogo de Zé Gatinha pelo Botafogo foi justamente contra o Bangu, no Carioca de três anos atrás. Agora, os papéis serão invertidos: o meio-campista deve enfrentar o clube de General Severiano vestindo a camisa alvirrubra.
A passagem de Alessandro pelo Botafogo foi relâmpago. O meia chegou como uma aposta a baixo custo, mas não rendeu, saindo ainda em 2018, com menos de 20 minutos atuados dentro de campo.