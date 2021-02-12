Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lembra dele? Zé Gatinha será rival do Botafogo no Carioca de 2021

Alessandro Scheppa, meio-campista com passagem pelo Alvinegro em 2018, assinou com o Bangu para a disputa do Estadual; equipes duelam na 3ª rodada da Taça Guanabara...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 18:45

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 18:45

Crédito: Vítor Silva/SSPress/Botafogo
O Botafogo terá um encontro um tanto quanto icônico no próximo Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, o Bangu publicou no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF o registro de Alessandro Scheppa, mais conhecido como "Zé Gatinha", que teve uma passagem relâmpago pelo clube de General Severiano em 2018.
O meio-campista jogará o Estadual pelo Alvirubro e, de praxe, reencontrará o Botafogo. O duelo entre as duas está marcado para a 3ª rodada da Taça Guanabara, no dia 21 de março, com mando do Bangu.
Por coincidência, o único jogo de Zé Gatinha pelo Botafogo foi justamente contra o Bangu, no Carioca de três anos atrás. Agora, os papéis serão invertidos: o meio-campista deve enfrentar o clube de General Severiano vestindo a camisa alvirrubra.
A passagem de Alessandro pelo Botafogo foi relâmpago. O meia chegou como uma aposta a baixo custo, mas não rendeu, saindo ainda em 2018, com menos de 20 minutos atuados dentro de campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados