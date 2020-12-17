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Leipzig está próximo de anunciar promessa do futebol europeu

Clube alemão está com negociações avançadas com RB Salzburg para confirmar a contratação de Szoboszlai. Atleta deve passar por exames médicos nesta quinta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 08:20

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 08:20

Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Salzburg
O meio-campista Szoboszlai está próximo de ser anunciado como novo reforço do RB Leipzig, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O acordo com do clube alemão com o austríaco, além dos termos pessoais de contratos estão avançados e a expectativa é de que o atleta realize os exames médicos ainda nesta quinta-feira.
> Veja a tabela do Campeonato Alemão
O empresário do húngaro foi visto no aeroporto de Budapeste com destino à Alemanha nesta manhã. A jovem promessa do futebol mundial despertou o interesse de gigantes do futebol europeu, como Milan, Arsenal e, mais recentemente, o Real Madrid. A imprensa alemã publicou até que o técnico Zidane conversou com o atleta por telefone.Desde as saídas de Haaland e Minamino na última temporada do RB Salzburg, Szoboszlai conseguiu ganhar mais protagonismo na equipe. Na campanha atual, o camisa 14 participou de 21 partidas, anotou nove gols e deu 10 assistências para os companheiros.

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