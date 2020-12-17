Leipzig está próximo de anunciar promessa do futebol europeu

O meio-campista Szoboszlai está próximo de ser anunciado como novo reforço do RB Leipzig, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O acordo com do clube alemão com o austríaco, além dos termos pessoais de contratos estão avançados e a expectativa é de que o atleta realize os exames médicos ainda nesta quinta-feira.

O empresário do húngaro foi visto no aeroporto de Budapeste com destino à Alemanha nesta manhã. A jovem promessa do futebol mundial despertou o interesse de gigantes do futebol europeu, como Milan, Arsenal e, mais recentemente, o Real Madrid. A imprensa alemã publicou até que o técnico Zidane conversou com o atleta por telefone.Desde as saídas de Haaland e Minamino na última temporada do RB Salzburg, Szoboszlai conseguiu ganhar mais protagonismo na equipe. Na campanha atual, o camisa 14 participou de 21 partidas, anotou nove gols e deu 10 assistências para os companheiros.