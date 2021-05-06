Leilão de Cano, do Vasco, faz sucesso, derruba site e supera camisas de Gabigol e Arrascaeta

Crédito: anuncio/playforacause/gc14

Em menos de 24 horas, o leilão de três peças do argentino Germán Cano conquistou parte da torcida e tem feito sucesso. Em virtude da quantidade de acessos por minuto, o site que hospeda a ação beneficente do atacante ficou fora do ar por alguns minutos e já superou os leilões de jogadores do rival: Gabigol e Arrascaeta. A informação foi incialmente divulgada pela 'Uol', e confirmada pelo LANCE!

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A iniciativa é em parceria com a plataforma Play for a Cause. Nela, Cano irá leiloar um par de chuteiras (valor inicial - R$680), um uniforme de jogo branco (valor inicial - R$ 580) e uma jaqueta corta vento (valor inicial - R$ 520). Com isso, toda renda será revertida em cestas básicas, que serão distribuídas no Morro do Tuiuti, comunidade vizinha a São Januário. Confira mais informações ao clicar aqui.

Com isso, em menos tempo de disponibilização, o leilão da uniforme do artilheiro vascaíno já alcançou um valor maior que as camisas de e Gabigol, Arrascaeta, Rodrigo Caio e Thuler, que foram utilizadas em uma campanha social pelo Flamengo e expostas no mesmo site.

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Sendo assim, até o momento, o último lance para arrematar a camisa de Cano foi em R$ 3.605 Já a de Gabigol segue com o valor de R$ 1.050 e a de Arrascaeta está em R$ 1.250. Por fim, as dos zagueiros Rodrigo Caio e Thuler estão em R$ 1.550 e R$ 1.600, respectivamente.

As outras duas peças também estão fazendo sucesso: o par de chuteiras teve o último lance de R$ 1.080, e a jaqueta corta-vento de R$ 1.590. Somados os três, o leilão já reverteu em no mínimo R$ 6.275 até o fechamento desta matéria, superando assim, todas as camisas dos rubro-negros, que estão em torno de R$ 5.450.