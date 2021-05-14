  • Leilão arrecada mais de R$13 mil, e Germán Cano, do Vasco, agradece: 'Muito feliz por ajudar quem precisa'
futebol

Leilão arrecada mais de R$13 mil, e Germán Cano, do Vasco, agradece: 'Muito feliz por ajudar quem precisa'

Maior artilheiro estrangeiro do Gigante da Colina no século XXI, argentino leiloou uma camisa oficial, jaqueta e par de chuteiras e toda renda será revertida em cestas básicas...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:50
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI, o argentino Germán Cano tem enfileirado recordes pelo Cruz-Maltino. Com isso, chegou ao fim o leilão de três peças (camisa, casaco corta vento, e par de chuteiras) do atacante, e foi um verdadeiro sucesso entre os torcedores. Somando os três valores, a ação beneficente alcançou a marca de R$ 13.160.
A iniciativa foi em parceria com a plataforma Play for a Cause e toda renda será revertida em cestas básicas, que serão distribuídas no Morro do Tuiuti, comunidade vizinha a São Januário. Cabe salientar que a presença do atacante na entrega dessas cestas irá depender da segurança e de todos os cuidados com o distanciamento social devido à pandemia de Coronavírus. Confira mais informações sobre o leilão ao clicar aqui.
Vale destacar que a camisa de jogo branca autografada pelo argentino foi arrematada por R$ R$ 7.000,00, por Hnedrik DeMello. Já jaqueta corta vento, também autografada, teve o valor final de R$ 4.800,00, de Novo Vasco. Por fim, o último lance que levou o par de chuteiras foi no valor de R$ 1.360,00, por Nerdola.
Aos 33 anos, Cano foi o artilheiro do Vasco na temporada passada com 24 gols, com vinte a mais que os vice artilheiros (Ribamar e Fellipe Bastos, que já deixaram o clube). Neste novo ciclo, o argentino marcou seis gols (contra Flamengo, Fluminense, Resende (dois), Boavista e Madureira) e é o maior ídolo da torcida do elenco atual do Cruz-Maltino.
Confira como terminou o leilão de cada peça de Germán Cano
- Par de chuteiras autografadas;- Jaqueta Vasco - corta vento - autografadas;- Camisa de jogo - Vasco - autografada
- O leilão dos meus itens chegou ao fim ontem e gostaria de agradecer todos que participaram. Em breve vamos fazer a entrega das cestas básicas na Comunidade do Tuiuti. Muito feliz por ajudar quem precisa - agradeceu o argentino.

