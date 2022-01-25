Leila volta a falar em responsabilidade e elogia gestão do futebol do Palmeiras após título

Um jejum Leila Pereira acabou. Com menos de dois meses de mandato, a presidente do Palmeiras já pode se orgulhar de ser a mandatária que levou o clube ao primeiro título da Copa São Paulo de juniores. E, depois da goleada por 4 a 0 sobre o Santos, nesta terça-feira (25), a dirigente postou em suas redes sociais o discurso que fez no restaurante onde o clube comemorou a conquista.Voltando a falar em responsabilidade com as finanças do Verdão, uma tônica desde a sua posse, Leila disse que o clube não vai deixar de ser vitorioso em suas mãos.

- Esse é o nosso objetivo sempre: investir em um Palmeiras mais forte e vitorioso, para satisfazer os nossos milhões de torcedores. Torcedores que tenho certeza que estão junto de nós, porque o que nós queremos é o Palmeiras forte, com responsabilidade. O primeiro objetivo é sempre fazer o melhor para o Palmeiras, e eu estou aqui para isso.

No vídeo publicado, a mandatária alviverde disse que se surpreendeu com a gestão do futebol do Palmeiras, seja no profissional e na base, e considera o trabalho impecável.

- O trabalho do departamento de futebol é impecável. Antes de ser eleita, eu não participava do dia a dia. Hoje, participo e é um motivo de orgulho diariamente para mim. Podem contar comigo por um Palmeiras mais forte, vitorioso e cada vez mais responsável. Eu só tenho a agradecer ao nosso departamento de futebol, que faz um trabalho fantástico.

Enterrado um jejum, é hora do Verdão sepultar de vez a musiquinha tão cantada pelos rivais para provocar sua torcida. E a presidente se mostrou otimista com a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro.

- Dia 8 e 12 estaremos lá! Que venha o nosso bi mundial!

O Palmeiras embarca para Abu Dhabi no dia 2 de fevereiro. O Verdão poderá inscrever os 23 jogadores que disputarão o torneio até o dia 6.

O Palmeiras estreia no Mundial dia 8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília), nas semifinais. Enfrentará o vencedor do duelo entre Monterrey, do México, e Al-Ahly, do Egito.

Se vencer, faz a decisão do torneio no dia 12, no mesmo horário.