Leila Pereira e Lamacchia tornam-se sócios da Mancha Alviverde

Crédito: Patrocinadores foram presenteados com carteirinhas da torcida organizada (Reprodução/YouTube

Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, donos da Crefisa e da FAM, patrocinadores máster do Palmeiras, foram surpreendidos na tarde deste domingo em uma live solidária realizada pela Mancha Alviverde. Eles foram presenteados com a carteirinha de sócio da torcida organizada pelas mãos de André Guerra, presidente, presidente da organização.

- A gente tem uma surpresa para vocês. Sei que vocês não eram sócios da torcida ainda e vocês acabaram de se tornar sócios – disse ele. Leila respondeu, batendo palmas:

- Obrigada, eu não sabia! A gente não era sócio, mas era sócio de coração!E MAIS:De polêmicas a ‘sumiço’: os números de Lucas Lima no PalmeirasLuxa define meta inicial do Palmeiras e relembra preleção de 2008Veron destaca atividades remotas para o Palmeiras continuar em altaConfira o top 15 de quem mais deu assistências no século no PalmeirasDepois da ação, Paulo Serdan, também presidente, fez uma fala de agradecimento pelo que os patrocinadores têm feito pelo time e pela estrutura concedida. Ele também lembrou que, durante a pandemia do coronavírus, o clube manteve o quadro de funcionários e não realizou nenhuma demissão, muito por conta do patrocínio milionário mensal que continua sendo pago, mesmo sem a exposição por conta das paralisações de competições.

- Para a gente é um orgulho e uma honra muito grandes estar ao lado de vocês em ações tão bacanas. Quando eu e meu marido decidimos patrocinar o Palmeiras foi em 2015, você lembra, o time nessa época estava em uma situação horrorosa. Nós entramos no Palmeiras por causa disso, para realmente fazer a diferença no nosso clube, ao lado da nossa torcida, não só da Mancha, mas de todo o torcedor. A gente sempre vai ratificar a nossa luta pelo Palmeiras. Nós fazemos isso pelo nosso Palmeiras, que nós amamos, e pelo que ele representa. A coisa mais importante é a alma do nosso Palmeiras, a nossa torcida. É por isso que vamos lutar sempre – falou Leila Pereira.

- Se não fossem vocês, vocês brigaram com o poder que existia dentro do clube. Se não fossem vocês, esse poder não ia ser rompido jamais. A minha esperança é que você (Leila Pereira) seja, um dia, presidente do clube para que o povo tenha um pouco mais de liberdade e de acesso. Somos muito gratos a vocês – finalizou Serdan.