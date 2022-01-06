Leila Pereira dá boas-vindas ao elenco do Palmeiras antes do início das atividades do dia

Na manhã desta quinta-feira, o elenco do Palmeiras deu sequência aos trabalhos de pré-temporada na Academia de Futebol de olho nas disputas de 2022. Antes de os jogadores entrarem em campo, a presidente Leila Pereira se reuniu com todos eles no vestiário para dar boas-vindas ao grupo alviverde.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A nova mandatária palmeirense tomou posse no dia 15 de dezembro, quando os atletas já haviam entrado de férias. Portanto, quando eles saíram para o período de descanso, o presidente ainda era Maurício Galiotte, que comandou o clube nos últimos dois mandatos. Dessa forma, Leila falou com o elenco pela primeira vez com esse novo status, pois antes era conselheira e patrocinadora.

Em fotos divulgadas pelo Verdão, Leila Pereira aparece cumprimentando cada um dos jogadores à disposição da comissão técnica. Além disso, as imagens mostram a presidente no centro do vestiário, acompanhada pelo gerente Cícero Souza e pelo diretor Anderson Barros, falando com todo o grupo, que também contou com a presença de Abel Ferreira e seus auxiliares.

Na última quarta-feira, primeiro dia de pré-temporada, no período da tarde, a mandatária alviverde já havia se reunido com comissão técnica, membros da diretoria e estafe para outras orientações gerenciais na Academia de Futebol.

Vale lembrar que Rafael Navarro, Weverton, Gustavo Scarpa, Patrick de Paula e Breno Lopes não estiveram presentes na reunião, já que estão afastados por terem testado positivo para Covid-19 na reapresentação do elenco do Verdão.