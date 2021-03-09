Leila Pereira critica preço de ingresso para jogos do Palmeiras, mas afirma: ‘Não posso fazer nada’

O NOSSO PALESTRA recebeu em seu canal do Youtube, na manhã desta terça-feira (09), a conselheira do Palmeiras Leila Pereira. A responsável pela Crefisa e pela Faculdade das Américas (FAM), que patrocinam o Verdão, revelou que tem interesse em presidir o clube e, por isso, foi questionada sobre o preço dos ingressos para as partidas do Alviverde.– Hoje não posso resolver o preço do ingresso. Mas dói no coração ver nosso estádio 70% vazio. Não agora (na pandemia), na época. Claro que tem algum problema e tem que mexer no preço, mas eu não tenho capacidade de falar pra vocês como fazer isso. Se um dia couber a mim, é um dos assuntos prioritários. O Palmeiras não pode jogar com estádio vazio. O futebol é popular, é do povo – respondeu.