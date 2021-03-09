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  • Leila Pereira critica preço de ingresso para jogos do Palmeiras, mas afirma: ‘Não posso fazer nada’
futebol

Leila Pereira critica preço de ingresso para jogos do Palmeiras, mas afirma: ‘Não posso fazer nada’

Conselheira afirma que esta função não cabe a ela e que, por isso, é incapaz de promover qualquer alteração neste momento
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Publicado em 09 de Março de 2021 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 17:33
Crédito: Nosso Palestra/Reprodução
O NOSSO PALESTRA recebeu em seu canal do Youtube, na manhã desta terça-feira (09), a conselheira do Palmeiras Leila Pereira. A responsável pela Crefisa e pela Faculdade das Américas (FAM), que patrocinam o Verdão, revelou que tem interesse em presidir o clube e, por isso, foi questionada sobre o preço dos ingressos para as partidas do Alviverde.– Hoje não posso resolver o preço do ingresso. Mas dói no coração ver nosso estádio 70% vazio. Não agora (na pandemia), na época. Claro que tem algum problema e tem que mexer no preço, mas eu não tenho capacidade de falar pra vocês como fazer isso. Se um dia couber a mim, é um dos assuntos prioritários. O Palmeiras não pode jogar com estádio vazio. O futebol é popular, é do povo – respondeu.
Além disso, a conselheira afirmou ser próxima à torcida e que, por isso, faria tudo a seu alcance para satisfazer os interesses dos palmeirenses.– Não tenho problema em falar que sou próxima do torcedor. À torcida organizada, Mancha Verde, ou quem quer que seja. Aqueles que demonstram amor pelo Palmeiras tem todo meu carinho e atenção. O que puder fazer para ajudar o torcedor, eu faço.
Leila Pereira, além de presidente da Crefisa e da FAM, que são as principais patrocinadoras do Palmeiras desde 2015, foi reeleita como conselheira e, com isso, está apta a concorrer à presidência do Verdão, cargo por ela almejado.

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