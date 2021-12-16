Leila Pereira confirma permanência de Abel Ferreira no Palmeiras para 2022

Leila Pereira tomou posse como presidente do Palmeiras na última quarta-feira (15). Em entrevista coletiva na Academia de Futebol nesta quinta-feira (16), a mandatária tranquilizou a torcida ao garantir a permanência do treinador Abel Ferreira para a temporada de 2022.

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- O nosso técnico bicampeão da Libertadores fica no Palmeiras. Ele tem contrato até 2022 com a possibilidade de estender até 2023. Confirmo que o Abel permanece e que isso sempre foi o desejo da presidência. Tenho certeza que ele está muito feliz aqui, assim como os torcedores. Era uma notícia que eu estava ansiosa para dar - afirmou.

De férias em Portugal, Abel Ferreira chegou a deixar o futuro em dúvida após a conquista da segunda Libertadores consecutiva, alegando esgotamento mental e saudade da família. Em menos de um ano, ele se tornou um dos maiores treinadores da história do clube.

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