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futebol

Leila Pereira confirma permanência de Abel Ferreira no Palmeiras para 2022

Nova presidente do Verdão cravou que Anderson Barros também continua como diretor de futebol...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 15:02

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 15:02

Leila Pereira tomou posse como presidente do Palmeiras na última quarta-feira (15). Em entrevista coletiva na Academia de Futebol nesta quinta-feira (16), a mandatária tranquilizou a torcida ao garantir a permanência do treinador Abel Ferreira para a temporada de 2022.
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- O nosso técnico bicampeão da Libertadores fica no Palmeiras. Ele tem contrato até 2022 com a possibilidade de estender até 2023. Confirmo que o Abel permanece e que isso sempre foi o desejo da presidência. Tenho certeza que ele está muito feliz aqui, assim como os torcedores. Era uma notícia que eu estava ansiosa para dar - afirmou.
De férias em Portugal, Abel Ferreira chegou a deixar o futuro em dúvida após a conquista da segunda Libertadores consecutiva, alegando esgotamento mental e saudade da família. Em menos de um ano, ele se tornou um dos maiores treinadores da história do clube.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Leila será presidente do Verdão até o fim de 2024. O primeiro desafio será a disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, no mês de fevereiro.

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