Leila Pereira admite que Santos salvou Palmeiras de rebaixamento em 2014: 'Todo mundo sabe disso'

Crédito: Divulgação/Palmeiras

A presidente da Crefisa, patrocinadora do Palmeiras desde 2015, Leila Pereira, afirmou que o Alviverde foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2014, sendo salvo pelo Santos.

Na última rodada da competição daquele ano, o Palestra encarou o Athlético-PR, no recém-inaugurado Allianz Parque, dependendo apenas de si para evitar o descenso, mas apenas empatou em 1 a 1, correndo o risco da queda caso o Peixe perdesse para o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador. No entanto, Alvinegro Praiano, com gol de Thiago Ribeiro nos minutos finais da partida, venceu por 1 a 0, rebaixando o time baiano e salvando o rival.

– Nós, em 2015, começamos essa parceria com o Palmeiras. O Palmeiras vinha numa situação calamitosa. Nossa grande emoção era quando o Palmeiras conseguia se safar e não caía. Em 2014, o Palmeiras caiu. Quem salvou foi o Santos. Todo mundo sabe disso – disse em live promovida pela “Tuddo Comunicação”, e que também contou com o técnico palmeirense, Vanderlei Luxemburgo.