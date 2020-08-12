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Leila Pereira admite que Santos salvou Palmeiras de rebaixamento em 2014: 'Todo mundo sabe disso'

Na ocasião, o Alviverde dependia apenas de si para evitar queda para a segunda divisão, mas apenas empatou na última rodada e dependeu de triunfo santista contra o Vitória...
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Publicado em 

11 ago 2020 às 21:20

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 21:20

Crédito: Divulgação/Palmeiras
A presidente da Crefisa, patrocinadora do Palmeiras desde 2015, Leila Pereira, afirmou que o Alviverde foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2014, sendo salvo pelo Santos.
Na última rodada da competição daquele ano, o Palestra encarou o Athlético-PR, no recém-inaugurado Allianz Parque, dependendo apenas de si para evitar o descenso, mas apenas empatou em 1 a 1, correndo o risco da queda caso o Peixe perdesse para o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador. No entanto, Alvinegro Praiano, com gol de Thiago Ribeiro nos minutos finais da partida, venceu por 1 a 0, rebaixando o time baiano e salvando o rival.
– Nós, em 2015, começamos essa parceria com o Palmeiras. O Palmeiras vinha numa situação calamitosa. Nossa grande emoção era quando o Palmeiras conseguia se safar e não caía. Em 2014, o Palmeiras caiu. Quem salvou foi o Santos. Todo mundo sabe disso – disse em live promovida pela “Tuddo Comunicação”, e que também contou com o técnico palmeirense, Vanderlei Luxemburgo.
Desde então, Santos e Palmeiras intensificaram a rivalidade, decidindo Campeonato Paulista e Copa do Brasil no ano seguinte, com o Peixe vencendo a competição e estadual e o Alviverde a nacional. Os times também se encontraram nas semifinais do Paulistão de 2017 e 2018.

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