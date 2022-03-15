Leila ordena e Palmeiras não vai mais atender rádio de comentarista que atacou Abel

Por ordem da presidente Leila Pereira, o Palmeiras decidiu que não vai mais atender os pedidos da Rádio Transamérica enquanto o jornalista Paulo Roberto Martins, conhecido como 'Morsa', continuar a ser funcionário da emissora.Em programa na última segunda-feira (14), 'Morsa' dirigiu ataques como 'idiota' e 'boçal' ao técnico Abel Ferreira após considerar que o português foi irônico ao comentar um suposto rótulo de retranqueiro por conta da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último domingo (13), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

- Eu não estou dizendo que ele é um mau treinador, não falei isso em nenhum momento. Eu estou falando que ele como ser humano é uma desgraça, é um idiota, um boçal, sabe? Não tem educação, ele é arrogante, prepotente, como ser humano. Não estou falando como técnico de futebol, que evidentemente ele sabe fazer, com um time bom ou um time ruim o esquema dele de defesa, de retranca, será sempre o mesmo - afirmou Paulo Morsa durante o programa 'Papo de Craque'.

Segundo informação do portal UOL, confirmada pelo LANCE!, o clube colocou o seu departamento jurídico à disposição do treinador.

Por meio de nota, a Rádio Transamérica afirmou que 'repudia e não compartilha da opinião pessoal de seu comentarista'.

- O que Paulo Martins falou no Papo de Craque não representa, de maneira alguma, a posição da emissora a respeito de Abel Ferreira. A Transamérica respeita e admira o técnico palmeirense, a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras, e lamenta o que foi dito pelo comentarista - diz o texto.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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