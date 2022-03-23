Leila descarta de vez Pedro no Palmeiras: 'O Flamengo não quer vender e ponto'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, encerrou de vez qualquer possibilidade do centroavante Pedro, do Flamengo, virar jogador do Alviverde nesta temporada.Em entrevista ao Globo Esporte nesta quarta-feira (23), na sede da CBF no Rio de Janeiro (RJ), a mandatária alviverde disse que desistiu da negociação após o rival rubro-negro não querer dar sequência nas tratativas.

- Acabou. Essa conversa acabou porque o clube (Flamengo) não tem interesse em negociar. Por mim, essa conversa está encerrada - disse.

Para ter o camisa 21 flamenguista, o Palmeiras ofereceu a bolada de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) mais dois jogadores reservas do elenco por 80% dos direitos federativos do centroavante.

Segundo o LANCE! revelou na ocasião, a diretoria flamenguista chegou a fazer uma contraproposta, pediu Patrick de Paula, agora jogador do rival Botafogo, e Gabriel Menino, mas desistiu da negociação por conta da reação negativa da torcida.

Também ao Globo Esporte, o mandatário rubro-negro, Rodolfo Landim, sacramentou o fim de qualquer conversa para Pedro virar jogador do Verdão.

- Pedro tem um contrato de longo prazo com o Flamengo e uma multa contratual. Se quiserem pagar a multa e ele quiser ir, Flamengo vai deixar ele ir. Fora isso, eu acho difícil - comentou.

Fora isso, Leila ressaltou ao torcedor que a busca por um camisa 9, que dura desde o início do ano, não acabou. A presidente disse dinheiro não é problema e que o clube busca apenas uma boa oportunidade de mercado.

- Às vezes, o torcedor acha que não contratamos por motivos financeiros. É óbvio que não vamos fazer loucuras. Vamos pagar o quanto realmente o atleta vale. No momento, não é questão financeira. Nós não encontramos o jogador que seja o desejo do nosso treinador.