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'Lei do ex'? Everton Felipe mira reencontro com São Paulo em duelo pelo Brasileirão

Meio-campista encara seu ex-clube na expectativa de ajudar o Sport, que briga para manter-se na elite em 2022...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 14:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 14:05
Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Sport entende a necessidade de uma vitória diante do São Paulo, no estádio do Morumbi, sábado, pela 36ª rodada, visando sua permanência na Série A na próxima temporada.Com isso, o meia Everton Felipe, que já atuou pelo Tricolor, terá a oportunidade de, possivelmente, fazer valer a famosa 'lei do ex'. Entretanto, mesmo não sendo uma tarefa fácil, o craque é uma das armas do Leão para o confronto.
Destaque no time, o camisa 97 tem sido peça fundamental no esquema tático de Gustavo Florentín, ganhando a confiança do técnico. Nos últimos compromissos, quando foi titular diante de Sport e Bahia, foi responsável por uma assistência, além de cinco passes decisivos e quatro finalizações.
Atualmente na 19ª posição, o Sport soma apenas 33 pontos. Sua campanha parcial é de 8 vitórias, 9 empates, além de 17 derrotas.
Crédito: EvertonFelipetemajudadooSportnalutacontraorebaixamento(Foto:AndersonStevens/Sport

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