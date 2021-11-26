'Lei do ex'? Everton Felipe mira reencontro com São Paulo em duelo pelo Brasileirão

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Sport entende a necessidade de uma vitória diante do São Paulo, no estádio do Morumbi, sábado, pela 36ª rodada, visando sua permanência na Série A na próxima temporada.Com isso, o meia Everton Felipe, que já atuou pelo Tricolor, terá a oportunidade de, possivelmente, fazer valer a famosa 'lei do ex'. Entretanto, mesmo não sendo uma tarefa fácil, o craque é uma das armas do Leão para o confronto.
Destaque no time, o camisa 97 tem sido peça fundamental no esquema tático de Gustavo Florentín, ganhando a confiança do técnico. Nos últimos compromissos, quando foi titular diante de Sport e Bahia, foi responsável por uma assistência, além de cinco passes decisivos e quatro finalizações.
Atualmente na 19ª posição, o Sport soma apenas 33 pontos. Sua campanha parcial é de 8 vitórias, 9 empates, além de 17 derrotas.