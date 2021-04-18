Leeds x Liverpool: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

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Atuais campeões das duas principais divisões da Inglaterra, Leeds e Liverpool se enfrentam nesta segunda-feira pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Em duelo do décimo contra o sexto, a bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Elland Road.

+ Veja a tabela da Premier LeagueAntes da partida, o técnico Marcelo Bielsa elogiou a equipe do Liverpool e disse que os Reds têm um grande poder ofensivo.

- Gosto de ver o Liverpool jogar. Eles sempre jogam da mesma maneira. Para mim, isso é um grande elogio para uma equipe. Não há nenhum jogador em sua equipe que não esteja preparado para receber a bola e administrá-la em qualquer lugar. Eles têm um grande poder ofensivo - disse Bielsa.

Após ser eliminado da Champions League, o técnico Jürgen Klopp disse que o Liverpool precisa levantar a cabeça e seguir em frente na temporada.

- Precisa continuar jogando nosso melhor futebol. Nós precisamos seguir em frente. Estão sob pressão como qualquer equipe que quer ficar entre os quatro primeiros, mas precisamos tentar e fazer isso - disse Klopp.

+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporadaFICHA TÉCNICA

Leeds x LiverpoolCampeonato Inglês - 32ª rodada

Data e horário: 19/04/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Elland Road, em Leeds (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Stuart BurtOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Llorente, Koch e Alioski; Phillips, Hélder Costa, Dallas, Roberts e Harrison; Bamford.

Desfalques: Rodrigo (lesionado); Cooper (suspenso); Raphinha (dúvida).

LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak e Robertson; Fabinho, Wijnaldum e Milner; Salah, Diogo Jota, Mané.