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futebol

Leeds x Liverpool: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), na casa do Leeds. Partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, que está em sua reta final...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 16:14
Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Atuais campeões das duas principais divisões da Inglaterra, Leeds e Liverpool se enfrentam nesta segunda-feira pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Em duelo do décimo contra o sexto, a bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Elland Road.
+ Veja a tabela da Premier LeagueAntes da partida, o técnico Marcelo Bielsa elogiou a equipe do Liverpool e disse que os Reds têm um grande poder ofensivo.
- Gosto de ver o Liverpool jogar. Eles sempre jogam da mesma maneira. Para mim, isso é um grande elogio para uma equipe. Não há nenhum jogador em sua equipe que não esteja preparado para receber a bola e administrá-la em qualquer lugar. Eles têm um grande poder ofensivo - disse Bielsa.
Após ser eliminado da Champions League, o técnico Jürgen Klopp disse que o Liverpool precisa levantar a cabeça e seguir em frente na temporada.
- Precisa continuar jogando nosso melhor futebol. Nós precisamos seguir em frente. Estão sob pressão como qualquer equipe que quer ficar entre os quatro primeiros, mas precisamos tentar e fazer isso - disse Klopp.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporadaFICHA TÉCNICA
Leeds x LiverpoolCampeonato Inglês - 32ª rodada
Data e horário: 19/04/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Elland Road, em Leeds (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Stuart BurtOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Llorente, Koch e Alioski; Phillips, Hélder Costa, Dallas, Roberts e Harrison; Bamford.
Desfalques: Rodrigo (lesionado); Cooper (suspenso); Raphinha (dúvida).
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak e Robertson; Fabinho, Wijnaldum e Milner; Salah, Diogo Jota, Mané.
Desfalques: Henderson, Joe Gomez, Matip, Van Dijk e Curtis Jones (lesionados).

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