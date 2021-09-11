Leeds x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

O Leeds United recebe, neste domingo, o Liverpool pela quarta rodada da Premier League. O confronto entre as duas equipes do Campeonato Inglês ocorrerá em Elland Road, na cidade de Leeds, e terá o seu início às 12:30h (de Brasília).O Leeds United ainda não conquistou uma vitória na Premier League desta temporada. A equipe treinada por Marcelo Bielsa empatou contra Everton e Burnley, e sofreu uma derrota para o Manchester United por 5 a 1 na primeira rodada.
Ao contrário do Leeds United, o Liverpool não sofreu uma única derrota na Premier League. A equipe visitante do confronto deste domingo venceu duas vezes contra Norwich e Burnley e empatou na última rodada em partida contra o Chelsea.FICHA TÉCNICALEEDS UNITED x LIVERPOOL - Premier League - 4ª rodada
Data e horário: 12/09/2021, às 12:30h (de Brasília)Local: Elland Road, em Leeds (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Lee Betts e Richard WestOnde assistir: ESPN Brasil
LEEDS (Treinador: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Llorente, Struijk e Firpo; Kalvin Phillips, Raphinha, Rodrigo, Dallas e Harrison; Bamford.Desfalques:
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson; Elliott, Henderson e Keita; Salah, Mané e Jota.