Leeds United x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações

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Neste sábado, o Leeds United recebe o Chelsea em sua casa, o Elland Road, em Leeds. A partida, que terá início às 9:30h (de Brasília), é importante para um Chelsea que quer consolidar a sua classificação para a Champions League, enquanto a equipe da casa quer melhorar a sua posição no Inglês.

Veja a tabela do InglêsO Leeds United encontra-se na 11ª colocação, com 35 pontos somados em 27 partidas. O clube inglês, embora esteja em uma posição sem perigos na tabela, quer melhorar no Campeonato Inglês, e a vitória contra o Chelsea seria vital para o segundo turno.

- Achei que eram derrotas evitáveis ​​que fomos derrotados por times que não eram superiores a nós em campo, mas converter o que você merece em resultados é tarefa de um gerente em geral - disse Marcelo Bielsa, treinador do Leeds.

Na quarta colocação do Campeonato Inglês, o Chelsea quer melhorar e oferecer perigo até ao Manchester United, segundo colocado. A distância para o Manchester City, líder com 18 pontos a mais que os Blues, é grande, e a classificação para a Champions League é o foco da equipe londrina.

- Temos o plantel perfeito, mas a única coisa que estou perdendo é a oportunidade de usar cinco substitutos. Há anos que digo isso, tenho tantos jogadores infelizes que não posso recompensar. Eu tenho pressionado por isso (5 inscritos) em todos os clubes que eu estava treinando - disse Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, sobre o seu elenco.FICHA TÉCNICALeeds United x Chelsea - Campeonato Inglês, 28ª rodada

Data e horário: 13/03/2021, às 9:30h (de Brasília)Local: Elland Road, em Leeds (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Simon Beck e Adrian HolmesOnde assistir: Fox Sports

LEEDS UNITED (Treinador: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Llorente, Cooper e Alioski; Kalvin Phlips, Raphinha, Rodrigo, Dallas e Harrison; Bamford.

Desfalques: Koch, Struijk, Pablo Hernández e Forshaw (lesionados).

CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Hudson-Odoi, Kanté, Jorginho e Alonso; Wernet, Mount e Havertz.