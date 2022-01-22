  • Leeds United oferece quase o dobro do salário para segurar Raphinha; veja os detalhes
Leeds United oferece quase o dobro do salário para segurar Raphinha; veja os detalhes

O Daily Star revela que o Leeds está desesperado para manter o jogador; o clube acredita que garantir um logo contrato para Raphinha influenciará o futuro do técnico Bielsa...
LanceNet

22 jan 2022 às 14:31

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 14:31

O Leeds United se movimenta nos bastidores para garantir a permanência de Raphinha. Segundo o jornal inglês Daily Star, o clube já abriu conversas com o jogador, que é alvo de gigantes do futebol europeu, como Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique. Para isso, os Whites oferece quase o dobro do que o atacante recebe hoje.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaConforme revela a matéria, Raphinha recebe 55 mil libras por semana (quase R$ 405,5 mil na cotação atual). Assim, o Leeds está disposto a aumentar esse valor para 100 mil libras (pouco mais de R$ 737 mil).
Ainda de acordo com o jornal, o Leeds está desesperado para manter o atacante, que é um dos principais jogadores da equipe. O clube também acredita que garantir um logo contrato para Raphinha persuadirá Marcelo Bielsa a permanecer no cargo de treinador para além desta temporada.
O Leeds United volta a campo no dia 09 de fevereiro, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Aston Villa. A partida acontece no Villa Park e será válida pela 24ª rodada da Premier League.
