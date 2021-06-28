Leeds está interessado na contratação de lateral do Barcelona

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O Leeds está interessado na contratação de Junior Firpo, lateral esquerdo do Barcelona, segundo a imprensa inglesa. As informações indicam que a transferência pode girar próximo de 13 milhões de libras (R$ 89 milhões). O atleta tem contrato com os culés até 2024.A equipe comandada pelo técnico Marcelo Bielsa busca um novo ala canhoto para a próxima temporada, mas as partes seguem negociando. Os ingleses buscam um empréstimo com uma opção de compra, enquanto os catalães querem um acordo definitivo.

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Na última campanha, o Leeds contava com Alioski para o setor esquerdo, mas o atleta ficará sem contrato nos próximos dias e ainda não acertou sua renovação com o clube da Premier League. No entanto, o jogador tem uma proposta em sua mesa.