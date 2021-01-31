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Lecaros pede desculpas por atraso e garante: 'Estou totalmente comprometido com o Botafogo'

Peruano afirma que chegou após horário do treino deste domingo devido a compromisso familiar e diz: 'Já me desculpei com os profissionais do clube e faço o mesmo com a torcida'...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 18:04

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 18:04

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O atacante Alexandre Lecaros se manifestou depois da divulgação de que ele e Rhuan chegaram atrasados ao treino do Botafogo. Por meio de seu perfil do Instagram, o peruano disse que a demora a chegar aconteceu "por falta de atenção" dele.
Além disso, afirmou que as atividades acontecem em geral à tarde, mas, pouco depois das 19h da noite do último sábado, houve uma mudança de informação. Em seguida, destacou:
"Tinha um compromisso familiar pela manhã e fui dormir mais cedo que o habitual. Já me desculpei com todos os profissionais do clube e agora faço o mesmo com a torcida. Sempre tive muito respeito e profissionalismo com os horários. Reforço que estou totalmente comprometido com o Botafogo, sigo me dedicando e honrando a camisa alvinegra". O Botafogo enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira, às 16h, no Allianz Parque.

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