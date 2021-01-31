Lecaros pede desculpas por atraso e garante: 'Estou totalmente comprometido com o Botafogo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O atacante Alexandre Lecaros se manifestou depois da divulgação de que ele e Rhuan chegaram atrasados ao treino do Botafogo. Por meio de seu perfil do Instagram, o peruano disse que a demora a chegar aconteceu "por falta de atenção" dele.

Além disso, afirmou que as atividades acontecem em geral à tarde, mas, pouco depois das 19h da noite do último sábado, houve uma mudança de informação. Em seguida, destacou: