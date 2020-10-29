Leandro Castán ressalta importância da vitória sobre o Caracas: 'Mesmo pequena, é uma vantagem'

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco.com.br

Com gol aos 42 do segundo tempo, o Vasco conseguiu voltar a vencer e agora tem a vantagem do empate no jogo de volta contra o Caracas, na Venezuela. Em entrevista coletiva, o capitão Leandro Castán comemorou o resultado e destacou a importância da vantagem para o próximo duelo, fora de casa.

- Competição internacional é difícil classificar sem sustos, sempre jogos difíceis. Tive oportunidade de jogar uma Libertadores e esse tipo de competição é sempre no detalhe. Conseguimos a vitória, uma vantagem mínima, mas uma vantagem. Lá vai ser difícil, no país deles, com certeza uma correria. Agora é pensar no Goiás. Precisamos voltar a vencer no Brasileiro e depois pensar na Sul-Americana - salientou.

- Jogo internacional é sempre muito difícil. Às vezes, de fora, falam que é mais fácil, mas não se conhece tanto. A maior dificuldade foi não ter feito gol antes. Se tivesse feito, poderíamos ter feito mais um. Mesmo pequena, é uma vantagem. Ficamos felizes - acrescentou

Além disso, o zagueiro afirmou que o técnico Ricardo Sá Pinto tem passado confiança a equipe, que teve um mês de outubro para esquecer. Ele também destacou o gol de Tiago Reis, joia da base, que não vinha jogando, mas foi aproveitado pelo português.

- Acredito que o professor tem passado confiança, pedido um time compacto, agressivo, acredito que contra Corinthians e nesse estamos compactos, brigando pela segunda bola. É o início de um trabalho, temos muito a melhorar. O professor tem cobrado muita entrega. Temos final de turno e segundo turno inteiro ainda. Acreditamos que temos muito a crescer ainda e terminar bem essa temporada - explicou.

- Com certeza, nosso time é recheado de jovens talentosos. Mês de outubro complicado para a gente, não vínhamos conseguindo vencer. Gol do Tiago, que não vinha jogando bastante, mas quem vê sabe que ele trabalha muito. A gente fica feliz porque coroa. O Mister colocou ele para jogar e ele aproveitou - elogiou.